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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۳۵

سرهنگ رشتیانی:

50 تیم عملیاتی پلیس در سطح جاده‌های زنجان مستقر می شود

50 تیم عملیاتی پلیس در سطح جاده‌های زنجان مستقر می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: همزمان با آغاز طرح نوروزی پلیس 50 تیم عملیاتی با تجهیزات کامل در سطح جاده‌های استان مستقر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالعلی رشتیانی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: همه نیروها در ایام عید در آماده‌باش کال به سر می‌برند چراکه معتقدیم حفظ جان یک نفر نیز باعث ارتقاء امنیت در جامعه خواهد شد.
 
وی با اشاره انجام تست از رانندگان در ایام نوروز گفت: دستگاه جدیدی برای تست الکل و موادمخدر رانندگان خریداری شده است.
 
سرهنگ رشتیانی افزود: تردد رانندگان معتاد یا مست در جاده‌ها باعث می‌شود سلامت سایر افراد به خطر بیفتد به همین خاطر امسال دستگاه‌های جدید برای تست‌گیری خریداری شده است تا از رانندگی چنین افرادی جلوگیری به‌عمل آید.
 
رئیس پلیس راه استان زنجان ادامه داد: در ایام نوروز اگر فردی با حالت غیرعادی اقدام به رانندگی کند از ادامه کار وی ممانعت شده و خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل خواهد شد.
 
سرهنگ رشتیانی به ضرورت ترمیم وضعیت آسفالت جاده‌های اصلی استان اشاره کرد و افزود: متاسفانه به علت یخ‌زدگی در فصل زمستان وضعیت آسفالت برخی از جاده‌ها همچون اتوبان زنجان به قزوین نامناسب است که تذکرهای لازم را در این رابطه به مسئولان امر داده‌ایم و انتظار داریم در روزهای باقی‌مانده از سال وضعیت با لکه‌گیری بهبود یابد.
 
سرهنگ رشتیانی با بیان اینکه 85 نقطه حادثه‌خیز در جاده‌های استان شناسایی شده است، افزود: سال گذشته 10 نقطه پرحادثه اصلاح شده است اما انتظار داریم با اختصاص بودجه لارم موارد مورد نظر اصلاح شود.
کد مطلب 1558790

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