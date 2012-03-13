ابداع مترجم جهانی مایکروسافت/ با صدای خود به هر زبانی سخن بگویید

به گزارش خبرگزاری مهر، افراد با زبانهای مختلف به کمک این ابزار می توانند با صدای خود با یکدیگر صحبت کنند زیرا این ابزار می تواند با سرعتی بالا زبانی را به زبانی دیگر ترجمه کرده و دوباره پاسخ را به زبان اولیه ترجمه کند، به این شکل امکان شکل گیری مکالمه میان افراد خارجی به وجود خواهد آمد.

این فناوری می تواند لحن، لهجه و نیت گوینده را در هنگام ترجمه حفظ کند و در عین حال از قابلیت ترجمه 26 زبان مختلف به یکدیگر برخوردار است. همچنین با وجود اینکه اکثر ابزارهای ترجمه از صدایی روباتیک برخوردارند، در این فناوری صدای گوینده حفظ خواهد شد.

فرایند ترجمه در این فناوری فوری انجام نمی گیرد و نرم افزار برای فراگرفتن ویژگی های کلامی گوینده به یک ساعت زمان نیاز دارد. اما زمانی که نرم افزار با گوینده هماهنگی پیدا کرد به صورت تقریبی می تواند مکالمات را به صورت همزمان ترجمه کند.

ایده نهایی این است که در آینده با استفاده از این نرم افزار انسانها بتوانند گوشی های هوشمند خود را متناسب با ویژگی های کلامی خود آموزش داده و سپس با کمک گوشی با هر فردی به هر زبانی سخن بگویند.

بر اساس گزارش گیزمگ، محققان دانشگاه ابردین نیز در حال توسعه نرم افزاری هستند که از دوربین لپ تاپ یا موبایل برای ترجمه زبان اشاره به متن استفاده می کند. ایده اصلی توسعه درک زبان اشاره برای اکثریت انسانهایی است که به زبانهای مختلف تسلط ندارند.