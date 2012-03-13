افزایش سرانه فضای سبز قم به ۲۰ مترمربع تا پایان اردیبهشت ۹۱

محسن صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سرانه فضای سبز شهر قم، اظهار داشت: در حال حاضر سرانه فضای سبز شهر قم ۱۵. ۵ مترمربع است که این سرانه تا پایان اردیبهشت ماه به ۲۰. ۵ مترمربع افزایش خواهد یافت.



وی در ادامه بیان داشت: بر اساس مطالعات وزارت مسکن و شهرسازی، سرانه متعارف فضای سبز شهری در شهرهای کشور در حدود۷ تا ۱۲ متر مربع برای هر نفر است که بر این اساس سرانه فضای سبز شهر قم از میانگین کشوری بالا‌تر است.



مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم با بیان اینکه این رقم در مقایسه با سرانه اعلام شده در سطح جهانی برابر ۲۰ تا ۲۵ مترمربع برای هر نفر؛ رقم کمتری است، یادآور شد: البته این رقم اعلام شده نیز با توجه به اقلیم شهرهای مختلف کشور متفاوت است و برای شهرهایی با آب و هوای گرم و خشک مثل قم، این میزان باید بین ۱۵ تا ۲۵ مترمربع باشد که هنوز تا رسیدن به آن فاصله داریم.



جنگل‌های دست کاشت اطراف قم توسعه می‌یابد



وی در ادامه به اقدامات انجام گرفته در راستای افزایش سرانه فضای سبز شهر قم به ۲۰. ۵ مترمربع تا اردیبهشت ماه سال آینده، اشاره کرد و گفت: این طرح در قالب توسعه و کاشت جنگل‌های دست کاشت اطراف شهر قم و در مناطق یک، دو، سه، چهار، پنج و هشت صورت می‌گیرد.



صالحی یادآور شد: در این راستا طرح‌هایی تهیه شده، هماهنگی‌هایی صورت و اقدامات اولیه نیز انجام گرفته تا در بازه زمانی تعیین شده، این کار به سرانجام برسد.



استفاده از درختان مثمر و غیرمثمر در جنگل‌های دست کاشت قم



وی با اشاره به درختانی که برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است، بیان داشت: برای کاشت از درختان مثمر مثل زیتون و توت سفید و غیر مثمر مانند کاج، اکالیپتوس، ون و اقاقیا استفاده می‌شود.



مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم یادآور شد: برای آبیاری این جنگل‌های دست کاشت از ظرفیت مخازن آب خام و روش آبیاری تحت فشار استفاده می‌شود.