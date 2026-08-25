افتتاح بیش از ۲ هزار واحد مسکن در همدان با حضور وزیر راه

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی در ادامه سفر استانی خود به استان همدان وارد شهرستان نهاوند شد. با هدف بررسی میدانی مشکلات حوزه راه رفع چالش‌های جاده‌ای و بازدید از پروژه‌های عمرانی این شهرستان صورت گرفت.

همزمان با آغاز هفته دولت و در حاشیه این سفر آیین افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های مسکن استان همدان نیز با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد. در این مراسم ۳۴۵ واحد مسکن شهری و یک‌هزار و ۹۵۰ واحد مسکن روستایی در قالب طرح «نهضت ملی مسکن» تکمیل و به بهره‌برداری رسید.

وزیر راه و شهرسازی در این سفر ضمن بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های راهسازی نهاوند بر تسریع در اجرای طرح‌های زیربنایی و ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی این شهرستان تاکید کرد.