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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۳۸

افتتاح بیش از ۲ هزار واحد مسکن در همدان با حضور وزیر راه

افتتاح بیش از ۲ هزار واحد مسکن در همدان با حضور وزیر راه

همدان- ۳۴۵ واحد مسکن شهری و یک‌هزار و ۹۵۰ واحد مسکن روستایی همدان با حضور وزیر در قالب طرح «نهضت ملی مسکن» تکمیل و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی در ادامه سفر استانی خود به استان همدان وارد شهرستان نهاوند شد. با هدف بررسی میدانی مشکلات حوزه راه رفع چالش‌های جاده‌ای و بازدید از پروژه‌های عمرانی این شهرستان صورت گرفت.

همزمان با آغاز هفته دولت و در حاشیه این سفر آیین افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های مسکن استان همدان نیز با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد. در این مراسم ۳۴۵ واحد مسکن شهری و یک‌هزار و ۹۵۰ واحد مسکن روستایی در قالب طرح «نهضت ملی مسکن» تکمیل و به بهره‌برداری رسید.

وزیر راه و شهرسازی در این سفر ضمن بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های راهسازی نهاوند بر تسریع در اجرای طرح‌های زیربنایی و ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی این شهرستان تاکید کرد.

کد مطلب 6927021

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    نظرات

    • IR ۰۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
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      خانم وزیر یک بازدیدبکنید از پروژه دوبانده کردن جاده همدان بیجار که نیمه کاره رها شده وضعیت خطرناکی دارد؟وچراجاده کمربندی شمالی همدان معروف به راه کربلا نیمه کاره مانده؟؟؟؟؟؟
    • IR ۰۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
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      ترافیک شهر همدان واقعا سنگین شده وزندگی را برای مردم سخت کرده.افزایش بیرویه جمعیت وخودرو درهمدان باعث آلودگی وترافیک شده است. ساخت شهر وشهرکهای جدید درحد فاصل ۱۰ الی۲۰ کیلومتری همدان راهکار مناسبی برای کاهش شلوغی همدان است.زمینهای دیمی اطراف جاده گردشگری همدان به علیصدردر فاصله ۲۰کیلومتری مناسب شهرسازی است چون به سه نقطه گردشگری همدان ولالجین وغار علیصدر نزدیک است.

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