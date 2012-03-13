دو میلیون و 500 هزار عدد مواد محترقه در همدان کشف شد

مهدی معصوم‌بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: میزان کشف مواد محترقه و اشتعالزا در سال ‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه با مخلان امنیت چهارشنبه آخر سال برخورد می‌شود، گفت: براساس قانون، خرید فروش مواد محترقه و بر هم زدن آسایش و امنیت عمومی جرم است و مخلان امنیت به حبس و شلاق محکوم می‌شوند.

چهارشنبه سوری پارسال تلفات انسانی در همدان رخ نداد

مهدی معصوم‌بیگی با اشاره به کاهش چشمگیر خسارت و لطمه های جانی و مالی در حوادث چهارشنبه آخر سال گذشته، افزود: سال گذشته برای نخستین بار در مراسم چهارشنبه پایانی سال تلفات انسانی در استان همدان رخ نداد.

معصوم‌بیگی با اشاره به اینکه هر ساله اخبار مختلفی مبنی بر معلولیت، سوختگی، قطع عضو، سقط جنین، سکته قلبی و فوت ناشی از استفاده از مواد محترقه و اشتعالزا از طریق رسانه‌ها منتشر می‌شود، تاکید کرد: تمام این حوادث به دنبال سهل‌انگاری رخ می دهد.

فرمانده انتظامی استان همدان در ادامه تعداد مجروحان سال قبل در چهارشنبه پایانی سال را 60 نفر اعلام کرد.

امشب محدودیت‌های ترافیکی در همدان اعمال می شود

وی در خصوص محدودیت‌های ترافیکی چهارشنبه آخر سال نیز عنوان کرد: تردد خودرو از ساعت 20 شامگاه سه‌شنبه 23 اسفندماه از 30 متری سعیدیه به سمت بلوار ارم، میدان قائم تا انتهای بلوار و در طول بلوار استادان به سمت میدان بیمه و تقاطع غنی زادگان ممنوع است.

معصوم‌بیگی اضافه کرد: تردد موتورسیکلت در منطقه اجرای طرح، طول بلوار بعثت تا میدان رسالت و میدان بیمه، میدان قائم، بلوار ارم، استادان و سعیدیه ممنوع است و خودروهای حامل مواد آتش‌زا، چوب و لاستیک متوقف می‌شوند.

معصوم‌بیگی به در پیش بودن پنجشنبه آخر سال و زیارت اهل قبور نیز اشاره کرد و افزود: برای تأمین ایمنی عبور و مرور و ایجاد ترافیک روان در مسیرهای تعیین شده محدودیت ترافیکی اعمال خواهد شد.

بلوارهای داخل باغ بهشت به صورت یک ‌طرفه می شود

معصوم‌بیگی افزود: تمامی بلوارهای موجود در داخل باغ بهشت به صورت یک‌طرفه به سمت میدان امام حسن(ع) بوده و ترافیک تمامی راه‌های ورودی به باغ بهشت به صورت یک‌طرفه به سمت میدان امام حسن(ع) هدایت خواهد شد.

وی گفت: ترافیک تمامی وسائط نقلیه از سمت میدان امام حسن(ع) و بلوار بهشت برای خروج از تقاطع بابک به بلوار امام(ره) هدایت می‌شود.

وی اضافه کرد: تردد کامیون‌ها از ساعت 12 از سمت ملایر به همدان ممنوع بوده و رانندگان باید از سه‌راهی قهاوند به سمت جاده تهران تغییر مسیر داده و حرکت ‌نمایند.

معصوم‌بیگی یادآور شد: تردد کامیون‌ها نیز از سمت بلوار بهشت به ملایر ممنوع بوده و رانندگان کامیون‌ها که قصد عزیمت به ملایر را دارند از سمت جاده تهران و قهاوند طی مسیر می کنند.