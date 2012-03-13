خانه سیمین دانشور باید به موزه تبدیل شود

علیرضا دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اولویت دستگاه های فرهنگی به خصوص انجمن آثار و مفاخر فرهنگی باید در راستای پاسداشت میراث بزرگان عرصه علم و ادب و هنر باشد به همین دلیل پیشنهاد تبدیل خانه وی به موزه می تواند مورد توجه قرار بگیرد.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی افزود: کشور ایران چه در زمان معاصر و چه در تاریخ کهن خود، مفاخر و بزرگان فراوانی در زمینه های مختلف را تحویل جامعه بشری داده و در این زمان وظیفه متولیان فرهنگی حراست از میراث آنها و شناسایی آنها به نسل جوان است.



وی اضافه کرد: اگر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به موقع وارد عمل شود می تواند خانه متعلق به نویسندگان بزرگ کشور جلال آل احمد و همسرش سیمین دانشور را به موزه تبدیل کند تا به محلی برای اهالی کتاب و ادب بدل شود.



عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خواستار توجه به بزرگان حوزه های مختلف علم، ادب و هنر در زمان زنده بودن آنها شد و از برخی اقدامات همچون تبدیل شدن خانه عزت الله انتظامی به موزه و یا ثبت ملی خانه جلال آل احمد و سیمین دانشور قدردانی کرد.



سیمین دانشور نویسنده و مترجم بزرگ معاصر و همسر جلال آل احمد روز پنج‌شنبه ۱۸ اسفند دار فانی را وداع گفت.



خانه جلال آل احمد و سیمین دانشور در سال ۱۳۸۵ با شماره ثبت ۱۱۴۶۶به فهرست آثار ملی پیوست. این خانه در خیابان شریعتی، حد فاصل خیابان شهید برادران واعظی و میدان قدس دارد.