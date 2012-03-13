33 پروژه منابع طبیعی امسال در گلستان افتتاح شد

حمید سلامتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد پنج پروژه در هفته جهاد کشاورزی و 14 پروژه نیز در هفته دولت، شش پروژه در دهه فجر و هشت در هفته منابع طبیعی در استان افتتاح شد.

وی اظهار داشت: برای اجرای پروزه های هفته دولت 22 میلیارد ریال هزینه شد و دو هزار و 870 خانوار در 23 روستای استان از مزایای این طرح ها بهره مند شدند.

وی عنوان کرد: همچنین برای سه هزار 510 نفر روز در پروژه های هفته دولت منابع طبیعی اشتغالزایی ایجاد شد.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان گفت: پروژه های آبخیزداری شامل هشت پروژه بود که در شهرستان کردکوی، گرگان، علی آباد، مینودشت، کلاله و گنبد به حجم 284 هزار مترمکعب اجرا شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: برای اجرای این طرح ها 16 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی گفت: شش پروژه با اعتبار معادل هفت میلیارد ریال نیز در دهه فجر افتتاح شد که 9 روستا با 840 خانوار از مزایای آن بهره مند شدند.

سلامتی گفت: همچنین هشت پروژه با 86 میلیارد ریال اعتبار در هشت روستا اجرا شد که 850 خانوار از مزایای آن بهره مند شده اند.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان گفت: این طرح ها برای دو هزار و 650 نفر روز اشتغالزایی ایجاد کرده است.