پروازهای ساری به مشهد و شیراز افزایش خواهد یافت

موسی مشا زمینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اقبال گسترده هموطنان در ایام نوروز به استان سرسبز مازندران و در راستای رفاه حال مسافران نوروزی، ‌درنوروز 91، شش پرواز ساری - مشهد و بالعکس از سوی شرکتهای هواپیمایی ایران ایر، نفت و چهار پروازساری- شیراز و بالعکس توسط شرکت هواپیمایی آسمان به پروازهای فرودگاه ساری افزوده می شود.

وی گفت: هم اکنون در هفته از فرودگاه ساری شش پرواز به تهران، چهار پرواز به مشهد ، دو پرواز به بندرعباس، دو پرواز به شیراز، یک پرواز به اهواز و یک پرواز به عسلویه انجام می شود.

مشا زمینی بیان داشت: پروازهای فرودگاه ساری توسط شرکتهای هواپیمایی ایران ایر، ایرتور، ماهان، آسمان و تابان انجام می شود.

وی افزود: فعالیت شرکت هواپیمایی نفت با آغاز سال 91 در این فرودگاه آغاز می شود.

مازندران دارای سه فرودگاه ساری، نوشهر و رامسر است.

