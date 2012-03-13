80 درصد دانشجویان کشور در 20 رشته تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قدیمی روز سه شنبه در گردهمایی مدیران دانشگاه مازندران با اشاره به اینکه سیاست‌های گذشته حوزه آموزش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بیشتر بر ارتقای کمی دانشگاه‌ها و رشته‌ ها تاکید داشت، گفت: رشد نزولی جمعیت جوان و تغییر شاخصه‌های جمعیتی کشور طی سنوات اخیر موجب تغییر این سیاست‌ها‌ به سمت ارتقای کیفیت آموزش شد.

مدیر کل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش عالی وزارت علوم، با اشاره به وضعیت جمعیتی کشور در 15 سال آینده، خبر از کاهش جمعیت 18 تا 24 سال کشور با کاهش 700 تا 800 هزار نفری داد و گفت: تا سال 94 رشد نزولی برای ورود دانشگاه خواهیم داشت که فرصتی مناسب برای ارتقای کیفی آموزش عالی محسوب می شود.

وی ادامه داد: در 60 سال گذشته جمعیت 18 تا 24 سال کشور که به دانشگاه می‌روند رشد صعودی داشته است، در سی و سه سال گذشته با رشد این جمعیت همواره دغدغه ورود به دانشگاه را داشته‌ایم.

قدیمی با اشاره به جمعیت دانشجویان اذعان کرد: هم اکنون 30 درصد از جمعیت جوان 18 الی 24 سال کشور در رشته‌های دانشگاهی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی زیر مجموعه و تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اشتغال به تحصیل دارند.

وی گفت: بر اساس سند چشم‌انداز برنامه پنجم توسعه کشور این تعداد باید تا پایان برنامه فوق به 60 درصد افزایش یابد.

وی از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور به عنوان مبدأ تحول و موتور پیشرفت کشور یاد کرد و گفت: نقش این مراکز در تقویت مدنیت، ایجاد تمدن و فرهنگ و هویت کشور بی‌بدیل و خاص است.

قدیمی تأکید کرد: با وجود بیش از 40 هزار سرفصل دانشگاهی، لازم است که تمام دانشگاهیان در این بازنگری سهیم باشند تا سهم هر دانشگاه، سهم مشترک دانشگاه‌ها، سهم ملی و نهایتاً سهم بین‌المللی مشخص شود.

مدیرکل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش عالی وزارت علوم ادامه داد: از 40 هزار سرفصلی که باید مورد بازنگری قرار بگیرد، حداقل 20 هزار سرفصل تقریباً 25 سال است که مورد بازنگری قرار نگرفته است.

قدیمی اذعان کرد: ورود به حوزه بازنگری برای به روز کردن، بومی‌کردن، کارآمد و ارزش مدار کردن سرفصل‌ها در تمامی حوزه‌ها باید به عنوان یک اولویت تلقی شود.

وی، بازنگری سرفصلها و متون را به عنوان اولین تکلیف و تدوین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد و افزود: ارتقای شاخص‌های کیفی دومین تکلیف وزارت علوم است.

قدیمی با اشاره به طرح آمایش آموزش عالی در کشور اذعان کرد: در طرح مذکور نشان داده شده است که 13 تا 14 درصد از جمعیت 4.2 میلیونی دانشجویی کشور در دانشگاه‌های دولتی مشغول به تحصیل هستند.

وی ادامه داد: از جمعیت چهار میلیونی، حدود 46 درصد در دانشگاه‌های آزاد اسلامی، حدود 23 درصد در دانشگاه‌های پیام نور و حدود 7 درصد در موسسات غیرانتفاعی به فراگیری علم می‌پردازند.

قدیمی افزود: حدود 80 درصد از جمعیت چهار میلیونی دانشجویان کشور تنها در 20 رشته مشغول به تحصیل هستند.

مدیرکل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش عالی وزارت علوم با ابراز خرسندی از توسعه تحصیلات تکمیلی در کشور اشاره کرد و گفت: برای نخستین امسال تعداد داوطلبان جهت ورود به مقطع کارشناسی ارشد بیش از داوطلبان کارشناسی بوده است.