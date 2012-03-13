آماده باش ستاد مدیریت بحران شهرری در سه شنبه آخر سال

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی افزود: علاوه بر آماده سازی مراکز درمانی و تانکرهای سوخت، امکانات سازمانهای آتش نشانی، نیروی انتظامی، هلال احمر، اورژانس 137 شهرداری، راهنمایی و رانندگی در سطح منطقه استقرار دارند.

وی بیان داشت: تانکرهای آب و واتر جتها از قبل آبگیری و آماده به کار هستند و جمع آوری مواد اشتعال زا از قبیل لاستیکهای مستعمل، جعبه های میوه فروشی، حمل زباله، ضایعات و نخاله نیز از دیگر اقدامات حوزه امور شهری شهرداری منطقه در این روز خواهد بود.

دانش آموزان روستایی جنوب تهران با عوارض مخدرها آشنا شدند

در راستای ارتقای آگاهی دانش آموزان با عوارض مخدرها و محرکها با مشارکت کمپ احیای ترنم زندگی کارگاه آموزشی ویژه دانش آموزان یکی از روستاهای منطقه 20 برگزار شد.

واحد سلامت اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه هفت همایش شناخت عوارض مخدر ها و محرکها را با حضور 30 نفر از دانش آموزان مدرسه پسرانه شهید صدوقی روستای غنی آباد در کمپ احیای ترنم زندگی برگزار کرد.

این همایش با مشارکت کمپ "احیای ترنم زندگی" برای گروه نوجوانانی که آسیب پذیری بیشتری نسبت به دیگر اقشار جامعه دارند و با حضور یک نوجوان وابسته به مواد، در حال ترک برگزار شد و دانش آموزان از نزدیک با عوارض مخدرها و محرکها آشنا شدند.

همچنین در این همایش در خصوص عوامل ایجاد کننده اعتیاد بوی‍‍ژه، علل گرایش نوجوانان به سوی مصرف مواد و تأثیر و نقش دوستان در گرایش به سوی اعتیاد مطالبی بیان شد و دانش آموزان با مهارتهای انتخاب دوست، کنجکاوی، اعتماد بنفس، پندارهای افسانه ایی و افزایش توانایی نه گفتن که جزو ویژگیهای بارز نوجوانان در این سنین آشنا شدند.