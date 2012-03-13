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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۰۲

"شرط اول" فردا به شبکه نمایش خانگی می‌آید

"شرط اول" فردا به شبکه نمایش خانگی می‌آید

فیلم سینمایی "شرط اول" ساخته مسعود اطیابی از روز 24 اسفند ماه در شبکه نمایش خانگی توزیع می شود.

به گزارش  خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "شرط اول" به کارگردانی سید مسعود اطیابی و تهیه‌‌کنندگی محمد کمالی‌پور از چهارشنبه 24  اسفند‌ماه توسط موسسه فیلمسازان جوان و پخش گلرنگ در شبکه نمایش خانگی عرضه خواهد شد.

موسسه فیلمسازان جوان و پخش گلرنگ پیش از این نیز "‌ورود آقایان ممنوع"، "طهران، تهران"، "آقا یوسف" و"مرهم" و "سه درجه تب" را توزیع کرده‌اند که با استقبال خوبی از سمت مردم مواجه شد.

"شرط اول" داستانی کمدی دارد و کامبیز دیرباز، اکبر عبدی، الناز شاکردوست، سیروس گرجستانی، پروین قائم مقامی و نگار فروزنده بازیگران این فیلم هستند.

کد مطلب 1559117

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