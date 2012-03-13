به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "شرط اول" به کارگردانی سید مسعود اطیابی و تهیه‌‌کنندگی محمد کمالی‌پور از چهارشنبه 24 اسفند‌ماه توسط موسسه فیلمسازان جوان و پخش گلرنگ در شبکه نمایش خانگی عرضه خواهد شد.

موسسه فیلمسازان جوان و پخش گلرنگ پیش از این نیز "‌ورود آقایان ممنوع"، "طهران، تهران"، "آقا یوسف" و"مرهم" و "سه درجه تب" را توزیع کرده‌اند که با استقبال خوبی از سمت مردم مواجه شد.

"شرط اول" داستانی کمدی دارد و کامبیز دیرباز، اکبر عبدی، الناز شاکردوست، سیروس گرجستانی، پروین قائم مقامی و نگار فروزنده بازیگران این فیلم هستند.