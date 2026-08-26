به گزارش خبرنگار مهر، مبین نصری دریافتکننده قدرتی تیم ملی والیبال ایران، درباره مصدومیتش در جریان دیدار برابر بلاروس اظهار کرد: در بازی با بلاروس، هنگام توپگیری برخوردی با حسین کلاته داشتم و مچ پایم همانجا پیچ خورد. حدود دو روز است که اقدامات درمانی را آغاز کردهایم و پزشک تشخیص داد مصدومیتم جدی نیست و میتوانم دو، سه روز دیگر تمریناتم را از سر بگیرم.
وی درباره تورنمنت دوستانه و دیدارهای پیشرو گفت: اسم این مسابقات، تورنمنت دوستانه است و هر تیمی میتواند از ترکیبهای مختلف استفاده کند. همانطور که دیدید، ما هم در این سه بازی از ترکیبهای متفاوتی استفاده کردیم. این مسابقات قطعاً برای ما مفید است و به قهرمانی آسیا کمک میکند، چراکه بازیهای دوستانه باعث میشود تیم هرچه زودتر به هماهنگی برسد و بتواند در مسابقات اصلی بهترین عملکرد را داشته باشد.
نصری ادامه داد: قرار است دو بازی با تیم دینامو داشته باشیم که یکی از بهترین تیمهای لیگ روسیه است. این تیم فصل گذشته هم قهرمان سوپرجام روسیه شد و هم عنوان قهرمانی سوپرلیگ روسیه را به دست آورد. فکر میکنم هشت بازیکن از ۱۴ بازیکن تیم ملی روسیه در این تیم بازی میکنند و به نوعی قرار است دوباره مقابل تیم ملی روسیه قرار بگیریم.
دریافتکننده قدرتی تیم ملی ایران گفت: به نظرم بازی سختی خواهد بود، اما امیدوارم بتوانیم هر دو مسابقه را با پیروزی پشت سر بگذاریم و اتفاق خوبی برای تیم ملی رقم بخورد.
نظر شما