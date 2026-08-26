  1. ورزش
  2. توپ و تور
۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷

توضیح ملی‌پوش والیبال ایران در مورد شرایط بدنی‌اش پس از مصدومیت

توضیح ملی‌پوش والیبال ایران در مورد شرایط بدنی‌اش پس از مصدومیت

دریافت‌کننده قدرتی تیم ملی والیبال ایران گفت: مصدومیتم در دیدار با بلاروس جدی نیست و امیدوارم با پیروزی مقابل دینامو، برای قهرمانی آسیا به هماهنگی بیشتری برسیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مبین نصری دریافت‌کننده قدرتی تیم ملی والیبال ایران، درباره مصدومیتش در جریان دیدار برابر بلاروس اظهار کرد: در بازی با بلاروس، هنگام توپ‌گیری برخوردی با حسین کلاته داشتم و مچ پایم همان‌جا پیچ خورد. حدود دو روز است که اقدامات درمانی را آغاز کرده‌ایم و پزشک تشخیص داد مصدومیتم جدی نیست و می‌توانم دو، سه روز دیگر تمریناتم را از سر بگیرم.

وی درباره تورنمنت دوستانه و دیدارهای پیش‌رو گفت: اسم این مسابقات، تورنمنت دوستانه است و هر تیمی می‌تواند از ترکیب‌های مختلف استفاده کند. همان‌طور که دیدید، ما هم در این سه بازی از ترکیب‌های متفاوتی استفاده کردیم. این مسابقات قطعاً برای ما مفید است و به قهرمانی آسیا کمک می‌کند، چراکه بازی‌های دوستانه باعث می‌شود تیم هرچه زودتر به هماهنگی برسد و بتواند در مسابقات اصلی بهترین عملکرد را داشته باشد.

نصری ادامه داد: قرار است دو بازی با تیم دینامو داشته باشیم که یکی از بهترین تیم‌های لیگ روسیه است. این تیم فصل گذشته هم قهرمان سوپرجام روسیه شد و هم عنوان قهرمانی سوپرلیگ روسیه را به دست آورد. فکر می‌کنم هشت بازیکن از ۱۴ بازیکن تیم ملی روسیه در این تیم بازی می‌کنند و به نوعی قرار است دوباره مقابل تیم ملی روسیه قرار بگیریم.

دریافت‌کننده قدرتی تیم ملی ایران گفت: به نظرم بازی سختی خواهد بود، اما امیدوارم بتوانیم هر دو مسابقه را با پیروزی پشت سر بگذاریم و اتفاق خوبی برای تیم ملی رقم بخورد.

کد مطلب 6928427
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها