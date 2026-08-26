به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس مرکز برخط پلیس راهور تهران بزرگ گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، ۱۲۰ موتورسیکلت‌سوار در تصادفات پایتخت جان خود را از دست داده‌اند. بررسی آمارها نشان می‌دهد از مجموع این جان‌باختگان، ۶۸ نفر در بزرگراه‌ها و ۵۲ نفر نیز در معابر فرعی «تردد در تونل‌ها و خطوط ویژه» جان خود را از دست داده‌اند.

سرهنگ جوانبخت با اشاره به ویژگی‌های بزرگراه‌ها اظهار کرد: بزرگراه‌ها محل تردد خودروها با سرعت بالا هستند و به دلیل فاصله کم بین خودروها، زمان واکنش راننده نیز کاهش می‌یابد. بنابراین این احتمال وجود دارد که در هر لحظه، موتورسوار با توجه به سرعت بالا و سایر عوامل، دچار حادثه شود و جان خود را از دست بدهد.

وی افزود: بارها تاکید شده است که موتورسیکلت‌سواران وارد بزرگراه‌ها نشوند و اگر وارد بزرگراه می‌شوند، باید تمام نکات ایمنی را در نظر بگیرند چراکه بزرگراه برای تردد با سرعت بالا طراحی شده است.

سرهنگ جوانبخت با اشاره به ممنوعیت تردد موتورسیکلت‌سواران در خطوط ویژه، نسبت به خطرات ناشی از ورود موتورسواران به این مسیرها هشدار داد و گفت: خطوط ویژه برای تردد وسایل نقلیه مشخص و مجاز در نظر گرفته شده و ورود موتورسیکلت‌سواران به این مسیرها ممنوع است.

وی با تاکید بر اینکه ورود موتورسیکلت به خطوط ویژه می‌تواند زمینه‌ساز بروز حوادث شود، اظهار کرد: در این مسیرها، حرکت وسایل نقلیه با شرایط خاصی انجام می‌شود و ممکن است یک تغییر مسیر ناگهانی، بی‌توجهی یا یک خطای لحظه‌ای، فرصت واکنش را از موتورسوار یا سایر رانندگان بگیرد و حادثه‌ای جبران‌ناپذیر رقم بزند.

جوانبخت افزود: موتورسواران باید توجه داشته باشند که رعایت نکردن ممنوعیت ورود به خطوط ویژه، تنها یک تخلف ترافیکی نیست، بلکه می‌تواند جان خود آنها و سایر کاربران ترافیکی را به خطر بیندازد.

وی از موتورسیکلت‌سواران خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از ورود به خطوط ویژه و سایر مسیرهای ممنوع خودداری کنند و ادامه داد: رعایت قانون، انتخاب مسیر ایمن و پرهیز از رفتارهای پرخطر، سه اصل مهم برای حفظ جان موتورسواران در معابر شهری است.

سرهنگ جوانبخت در ادامه با تشریح ویژگی‌های کلاه ایمنی استاندارد اظهار کرد: در کشور ما یکی از مهم‌ترین مولفه‌های استاندارد بودن کلاه ایمنی، برخورداری از علامت استاندارد است.

وی افزود: کلاه ایمنی استاندارد در زمان بررسی باید از لایه بیرونی مناسبی برخوردار باشد چراکه این بخش، نقش اصلی را در جذب ضربه ایفا می‌کند و در هنگام وقوع تصادف و وارد شدن صدمات مختلف باید بتواند ضربه وارده را دریافت، خنثی و در سطح کلاه توزیع کند. از این رو استاندارد بودن کلاه و استفاده از مواد اولیه و جنس مطلوب در ساخت آن اهمیت بسیار زیادی دارد.

سرهنگ جوانبخت با اشاره به اهمیت نحوه انتخاب و استفاده از کلاه ایمنی ادامه داد: کلاه ایمنی باید به‌گونه‌ای انتخاب شود که کاملا متناسب با سر موتورسیکلت‌سوار باشد و به‌درستی روی سر قرار بگیرد. همچنین لازم است بند کلاه به‌صورت صحیح و محکم بسته شود تا در زمان وقوع حادثه، کلاه از سر جدا نشود.

سرهنگ جوانبخت خاطرنشان کرد: بنابراین در انتخاب کلاه ایمنی باید هم به ویژگی‌های مربوط به دید، مقاومت و کیفیت جنس آن توجه شود .

وی یکی از علت‌های پنهان وقوع تصادفات را نیز عدم استفاده برخی ترک‌نشینان از کلاه ایمنی عنوان کرد و گفت: متاسفانه بسیاری از ترک‌نشینان موتورسیکلت از کلاه ایمنی استفاده نمی‌کنند. هر فردی که به هر دلیل از موتورسیکلت استفاده می‌کند، نباید کلاه ایمنی را فراموش کند چراکه استفاده از کلاه ایمنی یکی از مهم‌ترین اصول حفظ جان موتورسوار و ترک‌نشین در هنگام بروز حادثه است.

جوانبخت گفت: بیش از ۷۰ درصد متوفیان موتورسیکلت در تصادفات پایتخت به دلیل نداشتن کلاه ایمنی و ضربه مستقیم به سر جان خود را از دست دادند.

وی در ادامه توضیح داد: کلاه ایمنی فقط یک وسیله محافظتی نیست بلکه یک تصمیم ساده برای حفظ جان است. موتورسواران با استفاده همیشگی از کلاه ایمنی استاندارد، می‌توانند خطر آسیب‌های شدید به سر را کاهش دهند و سالم به مقصد برسند. چند ثانیه بی‌توجهی، ممکن است بهای سنگینی داشته باشد پس کلاه ایمنی «کلاه زندگی» را پیش از حرکت، همراه همیشگی خود کنید.

سرهنگ جوانبخت رکورددار زمان وقوع تصادفات فوتی موتورسیکلت سواران شهر تهران در بازه ی زمانی ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ را ۲۹ نفر اعلام کرد.

جوانبخت در ادامه رکورددار گروه سنی در تصادفات فوتی موتورسواران در پایتخت از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون را نیز اینچنین اعلام کرد: گروه سنی ۱۸ تا ۲۵ سال ۲۴ نفر و گروه سنی ۳۵ تا ۴۵ سال ۲۲ نفر که رکور داران متوفیان تصادفات موتورسیکلت هستند.