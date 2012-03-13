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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۴۱

بارانی:

بهترین راه رسیدن به خداوند کنترل خشم هنگام ناراحتی است

مهدیشهر – خبرگزاری مهر، امام جمعه مهدیشهر گفت: بهترین راه رسیدن به خداوند این است که وقتی ناراحت می شوید خشم خود را کنترل کنید.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد بارانی صبح روز سه شنبه در طرح بصیرت خانواده های پاسدار سپاه ناحیه گرمسار در محل حسینیه امام خمینی (ره) سپاه این شهرستان گفت: اولین و مهمترین نیاز آدمی نیاز به محبت است و جایگاه محبت در روایات جایگاه عظیمی است.

وی به عوامل و لوازم محبت در خانواده اشاره کرد و افزود: اولین عامل تصویرسازی مثبت است و همچنین مهمترین عامل در بحث محبت نیت است.

بارانی تصریح کرد: در زندگی همیشه نیمه پرلیوان را ببینیم و با نگاهی محبت آمیز به زندگی و همسر نگاه کنیم.

امام جمعه مهدیشهر تأکید کرد: کلام انسان عصای معجزه گر اوست، سعی کنیم کلاممان زیبا باشد و در سخن گفتن بهترین واژه ها را بکار ببریم.

بارانی مهمترین ایجاز در زندگی را ایجاد آرامش در خانواده دانست و افزود: همسرتان را آنگونه که هست بپذیرید نه آنگونه که باید باشد.

امام جمعه مهدیشهر گفت: باید برای خودمان زندگی کنیم نه برای دیگران و نباید در زندگی فضای لجاجت را ایجاد کرد.

وی تأکید کرد: اگر همسران همدیگر را تحویل بگیرند و لجبازی را کنار بگذارند، فرشتگان و ملائک آنها را تحویل می گیرند.

بارانی افزود: انسان باید نقش معنویت را در قلبش پررنگ کند تا درونی زیبا داشته باشد و انسان با نماز خواندن انرژی می گیرد و ارتباط خود را با دیگران افزایش می دهد.
 

کد مطلب 1559154

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