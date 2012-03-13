اجرای سریع شبکه فاضلاب لنجان منوط به تأمین منابع مالی است

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم امینی صبح سه شنبه در جلسه‌ای که به دعوت شهردار و اعضای شورای اسلامی لنجان برگزار شد، خواستار مشارکت شهرداری‌ها و شورای اسلامی شهرهای لنجان و ورنامخواست برای لوله‌گذاری فاضلاب در این دو شهر شد و تصریح کرد: با توجه به تخصیص محدود اعتبارات عمرانی نمی‌توان قول اتمام لوله‌گذاری فاضلاب را در اسرع وقت داد.

وی در ادامه اظهار داشت: این درحالیست که لوله‌گذاری قسمتی از شبکه داخلی شهر سده لنجان به اتمام رسیده اما در مسیر کلکتور فاضلاب به علت وجود کشاورزان معارض تاکنون این پروژه به پایان نرسید و از این پروژه 5 هزار و 500 متری تاکنون 2500 مترآن اجرا و مابقی آن در دست اقدام است.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان اصفهان بیان داشت: انتظار می‌رود با همت شهرداری‌ها و شورای اسلامی مشکل کشاورزان معارض حل شود.

وی پیرامون آبرسانی از تصفیه‌خانه باباشیخعلی به لنجان و ورنامخواست اظهار داشت: پروژه آبرسانی از تصفیه‌خانه باباشیخعلی به این دو شهر با موفقیت به پایان رسید در پایان جلسه مقرر شد که هریک از شهرها مبلغ 5 میلیارد ریال به عنوان کمک به طرح لوله‌گذاری فاضلاب به آبفا منطقه لنجان پرداخت کنند و همچنین هزینه ترمیم ترانشه‌ها در راه توسعه شبکه فاضلاب خرج شود.