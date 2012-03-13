نهادهای فرهنگی اردبیل از ظرفیت حوزه های علمیه استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه جعفری اصل ظهر سه شنبه در مراسم آغاز به کار شورای علمی و پژوهشی حوزه علمیه خواهران استان خواستار ایجاد بستر برای بهره مندی از ظرفیت حوزه های علمیه در نهادهای فرهنگی شد.

وی افزود: در این راستا شورای علمی، پژوهشی حوزه های علمیه خواهران می تواند پشتوانه علمی، فکری و برنامه ریزی برای مدارس علمیه خواهران و دانشگاهها و دستگاههای فرهنگی استان باشد.

جعفری اصل اضافه کرد: باید شرایطی فراهم شود که مدیران با برنامه ریزی صحیح در سطح کلان کشوری مجوزهایی را به مدیریت حوزه علمیه خود استانها بدهند که فارغ التحصیلان حوزوی به راحتی بتوانند در دستگاه های فرهنگی و تاثیرگذار مثل آموزش و پرورش و... فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و دینی و مذهبی داشته باشند.

وی اولویت دهی به بخش بهداشت و سلامت، فرهنگ و علم و دین، اقتصاد و اشتغال، پژوهش و تحقیق مربوط به مسائل خانواده و زنان، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و کامل علمی و تخصصی، برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهشی تخصصی، معرفی افراد صاحب نظر، اندیشمند، محقق، متخصص در احکام دینی و فقهی و... را از جمله این ظرفیتها برشمرد.

این مسئول با اشاره به اجرای طرحهای فرهنگی آموزشی بویژه طرح ملی رحمت توسط حوزه علمیه خواهران استان در سال گذشته یادآور شد: در حوزه زنان و خانواده مهمترین مساله پرداختن به مبارزه با تفکرات غرب در مسائل زنان و خانواده و ظلم و ستم تاریخی به زن است.

وی یکسان نگریستن به مرد و زن و تفکرات غلط آنان، بصیرت زنان به عنوان عامل پایداری خانواده ها در مسیر حق، بیداری اسلامی، توجه به اصل تحکیم و تعالی بنیان خانواده، تعمیق حجاب و عفاف و کاهش آسیبهای اجتماعی و مشاوره های تخصصی خانواده را از دیگر مسایل حوزه زنان دانست.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان اردبیل نیز در این مراسم هدف از تشکیل این شورا را ایجاد پشتوانه علمی، فکری و برنامه ریزی برای حوزه های علمی خواهران و دانشگاه ها و پاسخگویی به شبهات دینی نسل جوان عنوان کرد.

حجت الاسلام عبدالله بیدار شناسایی ظرفیتهای پژوهشی، بهینه سازی فعالیتهای پژوهشی و برنامه ریزی برای برپایی کرسیهای آزاد‌اندیشی را از وظایف این شورا دانست.