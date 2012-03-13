به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین حسینی نیا امروز در اولین همایش از سلسله همایشهای سال بین المللی تعاون با موضوع تعاون و جهاد اقتصادی از تشکیل شورای سیاست گذاری سال بین المللی تعاون در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه با دستور وزیر اعتبارات لازم برای برگزاری مراسمات سال بین المللی تعاونی نیز فراهم شده است، اظهار داشت: از سال آینده در طول 52 هفته رویدادهای جدید تعاونی ها را اعلام خواهیم کرد.

حسینی نیا با اشاره به این موضوع که 31 نمایشگاه توانمندی های بخش تعاون نیز در استانهای مختلف برگزار خواهد شد، افزود: یکی از برنامه های سال آینده در بخش تعاون، ایجاد تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی است که تمهیدات آن نیز اندیشیده شد.

این مقام مسئول در بخش تعاون بیان داشت: اقداماتی در راستای ایجاد تعاونی های فراگیر ملی صورت خواهد گرفت. سیاست سال آینده، توسعه بخش تعاون و راه اندازی تعاونی های بزرگ سهامی عام است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین لازم است تا 50 نمایندگی جدید اتاق تعاون در کشور ایجاد و آغاز به کار کند. توسعه تجارت الکترونیکی نیز به عنوان یکی دیگر از اهداف سال آینده مطرح است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هم اکنون واگذاری بخش زیادی از تصدی های بخش دولتی به تعاونی ها صورت گرفته است و بسته های حمایتی جدیدی نیز از طریق اتحادیه ها و اتاق های تعاون در اختیار تعاونی ها قرار خواهد گرفت.

حسینی نیا از ایجاد اولین تعاونی توزیع زنجیره ای کشور با 6 هزار شعبه از سال آینده خبر داد و تصریح کرد: این مجموعه تعاونی ها در قالب "تعاون بازار" فعالیت خود را برای دستیابی به سهم 40 درصدی در بازار توزیعی کشور آغاز خواهند کرد.

به گفته وی، برنامه دیگری نیز در بخش ایجاد اولین شهرک مشاغل تعاونی وجود دارد که طی آن در قالب یک شهرک فعالیت های مختلف تعاونی از تولید تا خدمات گسترش می یابد.