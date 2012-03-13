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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۴۱

سهل آبادی:

دید کارشناسانه به بخش خصوصی راه درمان اقتصاد کشور است

دید کارشناسانه به بخش خصوصی راه درمان اقتصاد کشور است

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: دید متفاوت به بخش خصوصی راه درمان اقتصاد کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالوهاب سهل آبادی صبح سه شنبه در حاشیه همایش مدیران عامل شرکت شهرکهای صنعتی با اشاره به خواسته خانه صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تداوم همکاری این وزارتخانه با خانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: نزدیک بودن فعالیتها و ماموریت خانه صنعت، معدن و تجارت و همچنین استفاده از این بخش خصوصی کمک شایانی را به بخش دولتی می‌کند.

وی با بیان اینکه برای دستیابی و نیل به اهداف سند چشم‌انداز و اصل 44 استفاده از پتانسیل بخش خصوصی راه‌گشای بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور است، تصریح کرد: دید متفاوت، کارشناسانه و تجربه‌ای بخش خصوصی تنها راه درمان اقتصاد کشور است که با تبیین از آن می‌توان بسیاری از تحریم‌های خارجی را از میان برداشت.

رئیس خانه صنعت و معدن استان اصفهان طی پیشنهادی به بخش دولتی، افزود: از کارشناسان خبره، مدیران لایق، واحدهای نمونه تولیدی صنعتی، معدنی و همچنین واحدهای نمونه R&D که دارای پتانسیل‌های ویژه‌ای در استان اصفهان که به عنوان قطب صنعتی کشور است در زمینه تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی استفاده کنند.

وی اضافه کرد: واگذاری فعالیتهای قابل واگذاری و برون‌سپاری به خانه‌های صنعت و معدن هر استان به کوچک‌سازی دولت نیز کمک شایانی کرده و بخش خصوصی می‌تواند نگاه کارآمدتری را نسبت به تدوین قوانین و روانسازی و همچنین اجرا کردن این مصوبات داشته باشد.

کد مطلب 1559168

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