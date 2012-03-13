سیستم امنیتی فرودگاه های کشور ارتقا می یابد/ افتتاح ساختمان پلیس فرودگاه طبس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نبی الله حیدری ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح رسمی ساختمان پلیس فرودگاه طبس اظهار داشت: دستگاه های امنیتی در فرودگاه های سراسر کشور نوسازی می شود و با ارتقا و نوسازی این سیستم ها به طور قطع ضریب امنیتی در فرودگاه ها افزایش خواهد یافت.

وی افزود: ایکس ری و گیت های بازرسی از مهمترین سیستم هایی هستند که نوسازی آن در دستور کار کلیه فرودگاه های کشور قرار گرفته است.

حیدری با مطلوب ارزیابی کردن تامین امنیت در فرودگاه های کشور تاکید کرد: این امنیت بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت توسط سپاه پاسداران و نیروی انتظامی تامین می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از تردد 40 میلیون مسافر شامل هفت میلیون مسافر خارجی و 33 میلیون مسافر داخلی از ورودی و خروجی فرودگاه های کشور خبر داد.

مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور نیز در این مراسم، صنعت هوانوردی را صنعتی لوکس، پیچیده و گران قیمت خواند و اظهار داشت: بهره برداری مطلوب از این صنعت نیازمند مشارکت همه نهادهاست.

محمود رسولی نژاد، فرودگاه ها را سمبل صنعت هوانوردی کشور معرفی کرد و افزود: باید در راستای رفع نقاط ضعف احتمالی فرودگاه ها تلاش شود.

وی با بیان اینکه در بسیاری از فرودگاه های کشور از جمله فرودگاه طبس سرمایه گذاری های مطلوبی انجام شده است، بیان داشت: مسئولان استان و شهرستانی باید در راستای جذب و هدایت سرمایه ها به سوی فرودگاه های استان برنامه ریزی و تلاش کنند.

ساختمان پلیس فرودگاه طبس امروز با حضور مسئولان استانی و شهرستانی با هزینه ای حدود پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت مادرتخصصی فرودگاه های کشور، افتتاح شد.

فرودگاه طبس با مساحت 681 هکتار از نیمه دوم سال 1374 عملیاتی شده و پذیرای هواپیماهای بدنه متوسط و بدنه کوچک است.

باند این فرودگاه دارای سه هزار متر طول و 45 متر عرض است و پارکینگ این فرودگاه نیز برای پارک چهار هواپیما آماده است.