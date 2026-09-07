شناسایی ۱۴ گره ترافیکی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مسعود حسینی دوشنبه در آیین بهره‌برداری از پروژه بهسازی و توسعه بلوار شهیدان حاجی‌بابایی و بوستان شهید جگریان اظهار کرد: تلاش مجموعه مدیریت شهری بر این است که روند اجرای پروژه‌های عمرانی به‌هیچ‌وجه متوقف نشود و علیرغم محدودیت‌ها خدمت‌رسانی به شهروندان با جدیت ادامه یابد.

وی با تقدیر از عملکرد شهرداری منطقه ۳ همدان در اجرای این پروژه تصریح کرد: پروژه مذکور نمونه موفقی از اقدامات جهادی است که با وجود پیچیدگی‌های فنی همچون جابجایی پل عابر پیاده، ساماندهی فضای سبز و بهسازی منظر شهری در بازه زمانی مطلوبی تکمیل و آماده بهره‌برداری شد.

شهردار همدان رمز موفقیت در پیشبرد پروژه‌های شهری را وحدت و همدلی میان شورای اسلامی شهر و شهرداری دانست و افزود: اجرای طرح‌های بزرگ عمرانی نیازمند همراهی و انسجام تمامی ارکان مدیریت شهری است که خوشبختانه این تعامل سازنده در همدان به‌خوبی دیده می‌شود.

حسینی با اشاره به اولویت‌های عمرانی در مناطق مختلف شهر بیان کرد: بازگشایی و اصلاح معابر، توسعه سرانه فضای سبز، پیاده‌راه‌سازی و ارتقای کیفیت آسفالت معابر از جمله برنامه‌های محوری مدیریت شهری است که به‌صورت مستمر دنبال می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های ترافیکی شهر اشاره کرد و گفت: با تکیه بر مطالعات طرح جامع ترافیکی ۱۴ نقطه گره‌ساز در شهر همدان شناسایی و اولویت‌بندی شده است که اصلاح آن‌ها در دستور کار قرار دارد.

شهردار همدان در پایان خاطرنشان کرد: تقاطع غیرهمسطح مدرس به عنوان یکی از پروژه‌های کلیدی و اولویت‌دار ترافیکی شهر محسوب می‌شود و شهرداری آمادگی کامل برای آغاز و اجرای این پروژه جهت کاهش بار ترافیکی شهر را دارد.