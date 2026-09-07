احتمال وزش باد شدید و بارش پراکنده باران در همدان

محمدحسن باقری شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز سه‌شنبه وزش باد نسبتا شدید تا شدید در برخی ساعات منجر به احتمال وقوع گرد و غبار در اکثر مناطق استان خواهد شد.

وی ادامه داد: در اواسط روز سه‌شنبه و اوایل شب افزایش ابر در برخی نقاط به‌ویژه شمال شرق استان و دامنه‌های ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود که ممکن است با بارش‌های پراکنده و ضعیف باران و حتی رعد و برق همراه باشد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان افزود: از روز چهارشنبه تا پایان هفته آسمان استان عمدتا صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و وزش باد در ساعات بعد از ظهر دور از انتظار نیست.

وی بیان کرد: امروز شاهد کاهش حدود ۲ درجه‌ای دماهای بیشینه خواهیم بود و تا پایان هفته ثبات نسبی در دمای بیشینه پیش‌بینی می‌شود و دمای صبحگاهی تا پایان هفته کاهش تدریجی حدود سه درجه‌ای خواهد داشت.

باقری شکیب ادامه داد: در شبانه‌روز گذشته شهرستان‌های فامنین، قهاوند و اسدآباد با دمای ۳۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین ایستگاه‌های استان گزارش شدند و صبح امروز کبودراهنگ و بهار با ۱۱ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین ایستگاه‌ها بودند و کمینه و بیشینه دمای ایستگاه فرودگاه همدان نیز به ترتیب ۱۴ و ۳۳ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.