اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای بدن «جلال خلجی‌زمان‌آبادی»، بیمار ۵۷ ساله‌ای که به دلیل سکته مغزی در بخش ICU بیمارستان بعثت همدان بستری بود در این اقدام انسان‌دوستانه اهدا شد.

این بیمار پس از تائید نهایی مرگ مغزی از سوی تیم تخصصی پزشکی و قطع امید از بازگشت وی به زندگی با رضایت و تصمیم ایثارگرانه خانواده‌اش به منظور اهدای عضو به بیمارستان منتقل شد.

در این عمل خداپسندانه کبد و ۲ کلیه این بیمار مرگ مغزی برای نجات جان بیماران نیازمند به عضو اهدا و برای پیوند به مراکز درمانی ارسال شد و این اهدای عضو بار دیگر فرهنگ والای ایثار و گذشت را در استان همدان به تصویر کشید و فرصت دوباره زیستن را به بیماران در انتظار پیوند هدیه کرد.