  1. استانها
  2. همدان
۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۴۰

اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در همدان

اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در همدان

همدان-معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان از انجام یک مورد اهدای عضو در همدان خبر داد و اعلام کرد که اعضای بدن یک بیمار مرگ مغزی با رضایت خانواده‌اش به بیماران نیازمند پیوند زده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای بدن «جلال خلجی‌زمان‌آبادی»، بیمار ۵۷ ساله‌ای که به دلیل سکته مغزی در بخش ICU بیمارستان بعثت همدان بستری بود در این اقدام انسان‌دوستانه اهدا شد.

این بیمار پس از تائید نهایی مرگ مغزی از سوی تیم تخصصی پزشکی و قطع امید از بازگشت وی به زندگی با رضایت و تصمیم ایثارگرانه خانواده‌اش به منظور اهدای عضو به بیمارستان منتقل شد.

در این عمل خداپسندانه کبد و ۲ کلیه این بیمار مرگ مغزی برای نجات جان بیماران نیازمند به عضو اهدا و برای پیوند به مراکز درمانی ارسال شد و این اهدای عضو بار دیگر فرهنگ والای ایثار و گذشت را در استان همدان به تصویر کشید و فرصت دوباره زیستن را به بیماران در انتظار پیوند هدیه کرد.

کد مطلب 6940309

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها