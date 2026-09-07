به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار ولی بهاریان عصر دوشنبه در نشست ستاد گرامیداشت چهلوششمین سالگرد هفته دفاع مقدس استان همدان با اشاره به اقدامات انجامشده برای جمعآوری اسناد و مصاحبه درباره عملکرد دستگاههای مختلف در جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، افزود: استان همدان در این حوزه از استانهای برتر کشور شناخته شده و باید این روند با جدیت ادامه یابد.
وی با بیان اینکه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان به ریاست استاندار و دبیری ادارهکل حفظ آثار تشکیل میشود، گفت: برنامههای این شورا در طول سال بهویژه برنامههای هفته دفاع مقدس باید با جدیت دنبال شود و امسال توان و ظرفیت بیشتری برای اجرای برنامهها به کار گرفته خواهد شد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان همدان با اشاره به حوادث و تحولات سال گذشته، بیان کرد: دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران تلاش کردند با استفاده از ابزارهای مختلف اهدافی همچون براندازی، ایجاد آشوب، تجزیه و تسلیم نظام را دنبال کنند و در این مسیر از ظرفیت استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی استفاده کردند.
وی ادامه داد: در جریان جنگ ۱۲روزه دشمن با هدف ضربهزدن به ساختار نظام و نیروهای مسلح تعدادی از فرماندهان عالیرتبه کشور را به شهادت رساند اما با وجود این اقدامات نتوانست به اهداف خود دست یابد.
سردار بهاریان با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در جنگ ۱۲روزه سناریوهای دیگری از جمله ایجاد ناآرامی و طراحی اقدامات امنیتی را دنبال کرد، گفت: حضور مردم، نیروهای مسلح و مسئولان در صحنه موجب شد این طرحها نیز به نتیجه نرسد.
وی با اشاره به نقش مردم در خنثیسازی توطئههای دشمن، اظهار کرد: مردم ایران در مقاطع مختلف نشان دادهاند که در دفاع از کشور و نظام جمهوری اسلامی در صحنه حضور دارند و همین حضور موجب شده دشمن با وجود صرف هزینههای فراوان به اهداف خود دست پیدا نکند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان همدان با تاکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت هفته دفاع مقدس برای انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان، خاطرنشان کرد: امسال باید بیش از گذشته برای برگزاری برنامههای این هفته تلاش کنیم تا این برنامهها علاوه بر تبیین واقعیتهای دفاع مقدس برای نسل جدید بهعنوان میراثی ماندگار برای نسلهای آینده باقی بماند.
وی با اشاره به فعالیت ۹ کمیته شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان همدان، گفت: تمامی کمیتهها جلسات خود را برگزار کرده و گزارش عملکرد خود را ارائه دادهاند و امروز نیز گزارش اقدامات انجامشده و برنامههای پیشبینیشده برای هفته دفاع مقدس ارائه خواهد شد.
سردار بهاریان همایش تجلیل از پیشکسوتان و ایثارگران دفاع مقدس را از برنامههای مهم هفته دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: این برنامه با هدف قدردانی از پیشکسوتانی برگزار میشود که هشت سال دفاع مقدس را با ایستادگی و مقاومت پشت سر گذاشتند و اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشور در اختیار دشمن قرار گیرد.
وی ادامه داد: همایش تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس در فاصله زمانی ۳۱ شهریور تا اول مهر برگزار میشود که زمان دقیق آن متعاقبا اعلام خواهد شد و تلاش میشود این برنامه با حضور مسئولان عالیرتبه کشور برگزار شود.
بزرگداشت فرماندهان شهید در همدان برگزار میشود
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان همدان با اشاره به برنامه بزرگداشت فرماندهان شهید در هفتم مهر، گفت: امسال باید با جدیت بیشتری به موضوع بزرگداشت فرماندهان شهید و شهدای جبهه مقاومت پرداخته شود.
وی بیان کرد: شانزدهم مهرماه سالگرد شهادت شهید حاج حسین همدانی برگزار میشود و پیشنهاد شده است در صورت امکان برنامههای مرتبط با بزرگداشت فرماندهان شهید و سالگرد شهید همدانی بهصورت تجمیعی برگزار شود.
سردار بهاریان با اشاره به برنامههای فرهنگی و هنری هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: برگزاری همایش گردهمایی هنرمندان متعهد و تجلیل از فعالان بخشهای هنری، سینمایی و فیلم از دیگر برنامههای پیشبینیشده است که انتظار میرود دستگاههای متولی فرهنگ و هنر نیز در این ایام آن را مورد توجه قرار دهند.
وی با تاکید بر اهمیت فضاسازی تبلیغاتی در سطح شهر، گفت: شهرداری و دستگاههای مختلف استان در ماههای گذشته اقدامات قابل توجهی در زمینه فضاسازی شهری انجام دادهاند و باید این موضوع در شهرستانها نیز با جدیت دنبال شود.
سردار بهاریان با اشاره به برنامه بزرگداشت حماسه عملیات «کمان ۹۹»، گفت: این برنامه از جمله برنامههای سالانه است و امسال نیز باید با جدیت دنبال و اجرا شود.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان همدان همچنین با قدردانی از کمیته زنان و فعالیتهای انجامشده در این حوزه، بیان کرد: زنان در دوران دفاع مقدس و همچنین در جریان تحولات و حوادث سالهای اخیر نقش مهمی ایفا کردهاند و شهدای زن نیز در این مسیر تقدیم شدهاند و لازم است نقش زنان در عرصههای مختلف دفاع و مقاومت بیش از گذشته مورد توجه و تبیین قرار گیرد.
رژه موتوری نمادین جایگزین رژه نیروهای مسلح میشود
وی با اشاره به نبود امکان برگزاری رژه نیروهای مسلح در سالجاری، گفت: پیشنهاد شده است بهجای رژه تجهیزات، رژه موتوری نمادین با حضور نیروهای مسلح، دستگاههای خدماترسان و مجموعههای مختلف برگزار شود و این برنامه در خیابانهای اصلی شهر به نمایش گذاشته شود.
سردار بهاریان ادامه داد: جزئیات برنامههای هفته دفاع مقدس در قالب ابلاغیه و دستورالعمل به دستگاههای مربوط ارائه خواهد شد و نسخه بومیسازیشده این دستورالعمل نیز در اختیار مسئولان قرار گرفته است تا وظایف هر دستگاه بهصورت مشخص دنبال شود.
نظر شما