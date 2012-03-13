به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار قم از ایجاد 140 واحد تولید ماهیان زینتی با اعتباری بالغ بر 4500 میلیون ریال در 6 نقطه استان خبر داد.



حجت الاسلام محمدحسین موسی پور در جلسه امور آب و کشاورزی استان قم، در سخنانی اظهار داشت: برای جهش چشمگیر در بخش کشاورزی باید همه موانع و مشکلات اعتباری، قانونی و محدودیت منابع آبی در این بخش با مشارکت و مساعدت همه نهادهای ذی ربط برطرف شود.



وی ضمن بررسی کارشناسی برخی از طرح های ایجادی و توسعه ای کشاورزی، دامداری و شیلاتی در بخش ها و روستاهای استان، بر ضرورت رسیدگی به مشکلات فعالان و تلاشگران این عرصه تاکید کرد و گفت: مسئولان امر باید برای رسیدگی به مسائل مرتبط با بخش کشاورزی به ویژه واحدهای دامداری اهتمام ویژه ای داشته باشند.



استاندار قم از ایجاد 140 واحد تولید ماهیان زینتی با اعتباری بالغ بر 4500 میلیون ریال در شش نقطه استان خبر داد و گفت: این واحدهای تولیدی سالانه بیش از 7 میلیون قطعه ماهیان زینتی تولید کرده و برای 280 نفر به طور مستقیم و 140 نفر به طور غیرمستقیم اشتغالزایی می کنند.



تسهیلات و زمین مورد نیاز برای فارغ التحصیلان بخش کشاورزی فراهم شود



وی همچنین خواستار ارائه تسهیلات و زمین های مورد نیاز برای فارغ التحصیلان بخش کشاورزی شد و گفت: مسئولان امر باید با ارائه مشاوره ها و مساعدت های لازم، زمینه اشتغال جوانان علاقه مند به فعالیت در این بخش را فراهم بیاورند.



ضرورت تسریع در اجرای پروژه انتقال آب به دشت مسیله



حجت الاسلام موسی پور در پایان بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه انتقال آب به دشت مسیله و تکمیل پروژه آبرسانی از سرشاخه های دز تاکید و یادآور شد: بهره برداری کامل از این دو پروژه عظیم استانی، نقش مهم و موثری در رونق گرفتن بخش کشاورزی در استان قم دارد.



تخلیه نخاله های ساختمانی در حریم شهر قم باید ریشه کن شود



استاندار قم با انتقاد از تخلیه نخاله های ساختمانی و زباله ها در حریم شهر قم و جاده های اطراف، تاکید کرد: تخلیه نخاله های ساختمانی در حریم شهر قم باید ریشه کن شود.



حجت الاسلام محمدحسین موسی پور در جلسه ساماندهی ورودی های شهر قم در سخنانی اظهار داشت: تخلیه نخاله های ساختمانی و زباله ها در حریم شهر قم و جاده های اطراف، معضلی است که علاوه بر نازیبا ساختن منظر شهری، تخریب های جبران ناپذیر زیست محیطی به دنبال دارد.



وی با بیان اینکه این معضل باید برای همیشه از استان قم ریشه کن شود، یادآور شد: دستگاه های اجرایی ذی ربط و نیروهای انتظامی باید ضمن پاکسازی حریم شهر و راه های مواصلاتی از نخاله ها و زباله ها، با متخلفان برخورد جدی و قاطع داشته باشند.



واحدهای بازیابی نخاله در قم ایجاد شود



استاندار قم همچنین خواستار ایجاد واحدهای بازیابی نخاله ها به ویژه نخاله های سنگبری ها شد و گفت: واحدهای نخاله ساز و ضایعاتی باید شناسایی شده و به آنها تذکر جدی داده شود تا از تخلیه نخاله ها در حاشیه جاده ها به شدت پرهیز کنند.



وی با اشاره به راه اندازی آژانس جمع آوری نخاله های ساختمانی از سوی شهرداری قم، بر ضرورت آشنا کردن مردم با این سامانه و نظارت جدی بر عملکرد آنها تاکید کرد و گفت: نهادهای مسئول باید با فرهنگ سازی در جامعه، مردم را هرچه بیشتر نسبت به آسیب ها و خطرات این معضل آگاه سازند.



موسی پور در بخش دیگری از سخنان خود برخی پروژه های عمرانی در مبادی ورودی شهر قم را مورد توجه قرار داد و گفت: عملیات اجرایی پروژه تقاطع غیرهمسطح 72 تن تا کنون بر اساس برنامه زمانبندی شده پیش رفته و در سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.



عدم اخذ عوارض در ابتدای آزادراه امیرکبیر



وی همچنین از عدم اخذ عوارض در ابتدای آزادراه امیرکبیر خبر داد و گفت: با توجه به داخل حریم بودن این عوارضی و وجود برخی مشکلات، اصلاح هندسی ورودی و خروجی آن از رودخانه انجام شده و پیرامون آن به خوبی ساماندهی شده است.



استاندار قم با بیان اینکه مسیرهای ورودی شهر قم به ویژه مسیرهای جعفریه، کاشان و کوه سفید باید جدول گذاری، نصب گاردیل و ساماندهی و زیباسازی شوند، اظهار داشت: مسیر جاده جعفریه بسیار پرتردد است و باید هرچه سریعتر بهسازی شده و روشنایی لازم برای آن تامین شود.



موسی پور در پایان تصریح کرد: عملیات پاکسازی مبادی ورودی شهر قم از نخاله ها و زباله ها آغاز شده و دستگاه های ذی ربط باید این طرح را تا انتهای سال با قوت و جدیت دنبال کنند تا منظر ورودی های شهر قم بهسازی و زیباسازی شوند.



اقتضائات قم در تصمیم گیری و برنامه ریزی ها مدنظر قرار گیرد



استاندار قم بر ضرورت مد نظر قرار دادن شرایط و اقتضائات استانی در تصمیم گیری و برنامه ریزی ها تاکید کرد.



حجت الاسلام موسی پور در دیدار مدیران و کارشناسان معاونت برنامه ریزی استانداری در سخنانی اظهار داشت: هرگونه فعالیت بدون برنامه ریزی و پیش بینی همه جوانب، دستیابی به اهداف مدنظر را دشوار ساخته و خسارات مضاعفی را به دنبال دارد.



وی با اشاره به جایگاه و وظایف گسترده معاونت برنامه ریزی، دقت و توجه در انجام تکالیف این معاونت را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: عملکرد این معاونت در تدوین برش استانی برنامه پنجم توسعه و سند آمایش و ارائه آمارهای درست و بهنگام، مبنای برنامه ریزی صحیح در همه بخش های استان خواهد بود.



اصلاح دیدگاه‌ها و شیوه‌ها در نظام برنامه ریزی کشور ضروری است



استاندار قم بر ضرورت اصلاح و تغییر در دیدگاه ها و شیوه های نظام برنامه ریزی و بودجه تاکید کرد و گفت: باید در این خصوص راهکارها و پیشنهادات مناسب، با توجه به شرایط استانی و چارچوب های ملی ارائه شود و این مهم می تواند برای استان و کشورمان مفید و موثر باشد.



وی با بیان اینکه باید در همه تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها، شرایط و اقتضائات استانی را مدنظر قرار دهیم، یادآور شد: استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های کارشناسان نخبه و با تجربه در دستگاه های اجرایی و مراکز حوزوی و دانشگاهی، می تواند در پیشبرد اهداف معاونت برنامه ریزی موثر واقع شود.



توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری در استان قم



استاندار قم گفت: با توجه به جایگاه قم توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری در استان اثرات فراوانی در سطح ملی و بین‌المللی خواهد داشت.



حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور در دیدار اعضای گروه روایتگران نور، با اشاره به جایگاه ملی و بین‌المللی قم به عنوان خاستگاه و آبروی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: آثار فعالیت‌های فرهنگی و هنری در قم فراتر از این شهر و دارای جنبه‌های ملی و بین‌المللی است.



حجت‌الاسلام موسی‌‌‌پور همچنین افزایش برنامه‌های فرهنگی در سطح مدارس و دانشگاه‌ها و موضوع‌بندی برنامه‌ها متناسب با وضعیت سنی و سطح اطلاعات دانش‌آموزان و دانشجویان را امری مهم خواند.



استاندار قم در ادامه سخنان خود با تأکید بر ضرورت تبیین موضوع پیوند بین مسایل ارزشی و اخلاقی با نیازهای روزانه زندگی در جامعه گفت: اگر کسی بخواهد زندگی سعادتمندانه دنیایی داشته باشد رعایت دستورات اسلامی این زندگی را برای او تامین می‌کند و تبیین شود.



