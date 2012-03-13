مدیرکل ارشاد لرستان درگذشت "مجید احمدی" را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اسماعیلیان طی پیامی درگذشت هنرمند فقید مجید احمدی را به جامعه هنری استان تسلیت گفت.

در بخشی از این پیام آمده است: در آستانه فصل زایش و رویش مجدد طبیعت و در روزهای پایانی سال شاهد پرواز و عروج هنرمندی از سرزمین لرستان بودیم. هنرمند متعهد و فرهیخته مرحوم "مجید احمدی" عمر پربرکت خود را در راه اعتلای فرهنگ و هنر کشور و استان صرف کرد و به طور قطع آثار این هنرمند فقید در زمره چهره های ماندگار کشور ضبط خواهد شد.

اینجانب ضایعه درگذشت هنرمند عزیز مجید احمدی را به تمامی علاقمندان حوزه فرهنگ و هنر و خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و از خداوند منان علو درجات برای شادی روح آن مرحوم مغفور و صبر و شکیبایی برای خانواده محترم ایشان خواستارم.

مرحوم مجید احمدی سال 1330 در خرم آباد متولد شد و خوانندگی را با گوش دادن به سازهای پیرولی کریمی آموخت و در سال 1344 به استخدام ژاندارمری در آمد. اولین اثر رسمی وی در 1355 منتشر شد.

مجید احمدی خواننده آهنگ "شو عید" است که روز گذشته و در آستانه سال جدید درگذشت.