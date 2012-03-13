به گزارش خبرگزاری مهرٰ، محمد قربانلو افزود: همزمان با 23 اسفندماه جاری توزیع میوه شب عید در استان زنجان آغاز شد و این روند تا 15 فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.

وی بااشاره به توزیع گسترده سیب و پرتقال در سطح استان اظهارداشت: میوه اختصاص یافته به شهرستانها از 48 ساعت قبل به مراکز توزیع آنها ارسال شده و همزمان با مرکز استان در کلیه نقاط استان میوه توزیع خواهد شد.

سخنگوی سازمان صنعت، معدن و نجارت زنجان گفت: تعداد مراکز توزیع میوه در شهر زنجان را 39 نقطه اعلام کرد و یادآور شد: پراکندگی مناسب مراکز توزیع سبب بهره مندی بهتر مردم از میوه خواهد شد.

قربانلو در خصوص قیمت میوه ها گفت: هر کیلو پرتقال با قیمت 12هزار ریال و سیب با قیمت 15هزار ریال عرضه خواهد شد.

وی به کیفیت مطلوب و مناسب میوه های توزیع شده اشاره کرد و افزود: سیب و پرتقال ارائه شده در مراکز توزیع از محصولات داخل کشور است و خریداران در هنگام خرید این مطلب را تائید خواهند کرد.

سخنگوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: برای تنظیم بازار روزهای مصادف با ایام پایانی سال و همزمان با توزیع میوه، توزیع سایر اقلام مصرفی از جمله مرغ و گوشت منجمد، برنج و روغن در نمایشگاههای بهاره و فروشگاههای سطح شهر ادامه خواهد داشت.

سیستم دبیر سازمان صنعت، معدن وتجارت زنجان یکپارچه سازی شد



سرپرست معاون برنامه ریزی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان از یکپارچه سازی سیستم دبیر این سازمان خبر داد.

ناصر فغفوری افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان به عنوان اولین استان در سطح کشور موفق به یکپارچه سازی سیستم دبیر در کلیه ساختمان های این سازمان شد.

وی اظهار داشت: در سازمان صنایع و معادن سابق سیستم دبیر اجرا می شد اما سازمان بازرگانی از طریق سیستم PDN به شبکه متصل بود که این امر باعث عدم ارتباط معاونین سازمان در ساختمانهای مختلف، جابجایی فیزیکی نامه ها و دوباره کاری در ثبت نامه ها در دبیر خانه شده بود.

سرپرست معاونت برنامه ریزی سازمان صنعت ، مهدن و تجرات زنجان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای یکپارچه سازی این سیستم در سه ساختمان این سازمان یادآور شد: هماهنگی سیستم در ساختمان ها در دستور کار اداره فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک سازمان قرار گرفت اما مشکلات عدیده ای همچون پایین بودن فرکانس های موجود و کندی بالا آمدن سیستم در زیرساختها وجود داشت که تلاش بیشتری می طلبید.

فغفوری گفت: با هماهنگی مخابرات موانع رفع و کمبودهای سخت افزاری و نرم افزاری با بودجه های موجود مرتفع شد.

وی با بیان اینکه درزمان حاضر سیستم PDN در سازمان در حال توقف است یادآور شد : از این هفته سیستم دبیر به طور یکپارچه در استان زنجان به عنوان اولین استان پس از ادغام راه اندازی شده و کلیه مکاتبات به صورت سیستمی و با امضاء الکترونیکی انجام می پذیرد.

سرپرست معاونت برنامه ریزی سازمان صنعت ، معدن و تجارت زنجان ، با اشاره به اینکه هم اکنون متقاضیان و ارباب رجوع سازمان می توانند در کمترین زمان نامه نهایی خود را به صورت آماده از دبیرخانه مرکزی دریافت نمایند افزود: راه اندازی این سیستم در برقراری ارتباط بین معاونین در برنامه ریزی و تدوین استراتژی سازمان و تسریع در اجرای سیاستهای سازمانی نقش بسزای خواهد داشت .

فغفوری تاکید کرد: در راستای آشنایی کارکنان با این سیستم دو جلسه دوره آموزشی برگزار شد که با استقبال خوب همکاران مواجه شد همچنین جزوه آموزشی در اختیار کارکنان قرار گرفت.