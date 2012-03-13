دهکده جهانی اقتصاد را جایگزین فرهنگ کرد

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام انصاری بعد از ظهر سه شنبه در گردهمایی شوراهای فرهنگی استان البرز خیزش ها و بیداری اسلامی در منطقه را حاصل رویکردهای فرهنگی برشمرد.

وی افزود: در برهه ای از تاریخ ، اتحادیه جماهیر شوروی وایجاد دو بلوک شرق و غرب منجر به تک قطبی گرایی و شکل گیری دهکده جهانی شد که فرهنگ در آن جایگزین اقتصاد شد.

رایزن فرهنگی سودان گفت: در این یکه تازی ها انقلابی با شعار دین ظهور کرد که دستاوردهای مهمی را برای امریکایی ها به همراه داشت؛ و این تلاش نیز صورت گرفت که چهره هولناکی از ایرانیان در دنیا ایجاد شود.

حجت الاسلام انصاری در بخش دوم سخنان خود دین خواهی را جرقه انقلاب در خیزش های منطقه دانست و گفت: خیزش هایی که در مدت اخیر شاهد آن بودیم با جرقه دین خواهی و شکل گیری انقلابی جدید شعله ور شد.

وی افزود: با تلاش مسلمانان منطقه اکنون شاهد شکل گیری پایه های انقلاب اسلامی جایگزین پایه های سست کشورهای غربی هستیم.