نگاه یکسان به حوزه های فرهنگی و هنری تعادل را در ورامین ایجاد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر کاظمی در نشست مشترک فعالان عرصه فرهنگ و هنر شهرستان ورامین با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران که شامگاه دوشنبه در سالن ضیافت این شهرستان برگزار شد، افزود: اگر در مقوله فرهنگ تنها با چند جنبه فرهنگی و هنری پرداخته شود، تصویری کاریکاتوروار از فرهنگ ترسیم می شود که مایه مضحکه جامعه خواهد شد.

بخشی نگری به فرهنگ به جامعه خسارت وارد می کند

وی بیان داشت: نگاه به فرهنگ و هنر جامعه باید به صورت جامع و کلی صورت گیرد و بخشی نگری به فرهنگ می تواند به جامعه خسارت وارد سازد.

این مسئول ادامه داد: افراط و تفریط در توجه به عرصه های مختلف فرهنگی، چهره ای مضحک از فرهنگ جامعه ترسیم می کند که هیچ هنرمند و مسئولی نمی تواند آن را به چهره ای قابل قبول تبدیل کند.

فعال شدن انجمنهای صنفی نقش مهمی در ارتقای فرهنگ جامعه دارد

وی اظهار داشت: یکی از مهمترین عواملی که می تواند در افزایش سطح فرهنگ جامعه نقش مهمی را ایفا کند، فعال شدن انجمنهای صنفی مختلف است تا در سایه گسترش فعالیت هنرمندان و اصحاب فرهنگ در عرصه های مختلف زمینه ارتقای سطح فرهنگ عمومی شهرستان فراهم شود.

کاظمی با اشاره به برخی از مشکلات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین اضافه کرد: از سالهای دور تا کنون تنها یک فرهنگسرا در شهرستان ورامین وجود دارد که این مجموعه نیز در گذشته به عنوان کتابخانه مرکزی ورامین بوده و اصولاً برای کاربری فرهنگسرا احداث نشده است.

وی یادآور شد: برخی از گروههای فعال فرهنگی به دلیل نداشتن فضای فعالیت به گروههای کوچکتر تقسیم شده اند و هر کدام به یک اسم فعالیتهای هم عرض انجام می دهند که این امر از وحدت رویه این گروهها جلوگیری می کند.

فرهنگسرای تازه تأسیس ورامین به فضای مطلوب معتادان تبدیل شده است

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین افزود: بی توجهی به فرهنگسرای تازه تأسیس شهرک مدرس باعث شده که تنها استفاده کنندگان از این فضای فرهنگی، سارقان و معتادان باشند.

وی اظهارداشت: امید است در سایه توجه مسئولان به مقوله فرهنگ جامعه و انسجام اتحاد فعالان عرصه فرهنگ و هنر شهرستان، بتوان شاهد رشد و بالندگی فرهنگ عمومی ورامین بود.