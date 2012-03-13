به گزارش خبرنگار مهر، جمشید پژویان در مراسم سومین دوره نظام ارزیابی ملی بهره‌وری و تقدیر از 80 بنگاه فعال و بهره‌ور اقتصادی گفت: متاسفانه شاخص‌های بهره‌وری بنگاهها در کشور استاندارد نیست و پایین بودن بهره‌وری نیروی کار، یکی از چالش های عمده اقتصاد امروز کشور است؛ به طوری که آخرین آمار از ساعت کار مفید در بنگاه ها، به طور متوسط، بیانگر یک ساعت کار مفید روزانه است.

رئیس شورای ملی رقابت افزود: بنگاهها برای بهره‌ور شدن نیازمند دستیابی به شاخص‌هایی چون کوچک سازی و سبک سازی سازمان، بهره گیری از مدیران برتر، بهره گیری از نیروهای خبره و نخبه و اجرای سیاست های موثر در رشد و بالندگی هستند.

وی تصریح کرد: شورای ملی رقابت کنترل کننده عواملی چون بازارهای انحصاری است که موجب ایجاد اخلال در عملکرد بازار رقابتی می شود.

همچنین در ادامه، غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با هدف شناسایی و معرفی سازمان‌های موفق در کسب حداقل شاخص‌های بهره‌وری در چهار سطح متعهد به چشم‌انداز، همگام با چشم‌انداز، پیشرو در چشم‌انداز و سازمان بهره‌ور برگزار شد، از در دستور کار بودن تصویب قانون نظام بهره وری خبر داد .

وی تاکید کرد: بهره وری یکی از محورهای اصلی تحول اقتصادی در کشور است که تامین بخش عظیمی از ثروت جامعه به تحقق آن بستگی دارد.

مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه بهره وری یک بنگاه اقتصادی به معنای بازدهی بیشتر آن بنگاه بدون هزینه کرد بیشتر است، تصریح کرد: یکی از ریشه های بهره ور نبودن بنگاه های اقتصادی ما به سیستم آموزش عالی ما برمی گردد؛ چرا که در این سیستم به رغم سرمایه گذاری برای نیروی انسانی، آن طور که باید، به بهره وری در رشته های تحصیلی نرسیده ایم.

این نماینده مجلس با تصریح اینکه ما اکنون نیازمند اصلاحات در مدلها و روشهای نظام تولید با هدف ارتقای شاخصهای بهره وری و کاهش هزینه های تولید هستیم، خاطرنشان کرد: یکی از مهترین مثالهایی که می توان برای بهره ور نبودن اقتصاد ایران زد، این است که برای مثال نرخ مصرف حاملهای انرژی در کشور ما، 3 برابر میانگین جهانی است.

وی ادامه داد: این بدین معنی است که ما از میزان انرژی که مصرف می کنیم، باید 3 برابر تولید داشته باشیم تا بهره ور شویم، اما می بینیم که متاسفانه این گونه نیست یا اینکه 90 درصد از آب تولیدی کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود اما این بخش آن طور که باید بازدهی ندارد؛ چرا که برای مثال، ما هنوز در این بخش از روش های مدرنی چون آبیاری قطره ای که حجم تولید را در این بخش 3 برابر می کند، استفاده نمی کنیم.