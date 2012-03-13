آغاز به کار ستاد توسعه بخش کشاورزی جوانرود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار جوانرود با اشاره به مصوبه تشکیل کارگروه توسعه بخش کشاورزی در دولت و تشکیل ستادهای شهرستانی، گفت: هدف از ایجاد این طرح بالا بردن توسعه و توان تولید و ایجاد اشتغال با استفاده از ظرفیت های کشاورزی است.

مصطفی عظیمی در اولین نشست اجرای توسعه بخش کشاورزی بر ضرورت ایجاد تحول و نهضت عظیم در عرصه کشاورزی تاکید کرد و افزود: باید با برنامه ریزی های لازم گام های اساسی در راه انقلاب کشاورزی در این شهرستان برداریم.

وی تصریح کرد: تامین زیرساختها و خدمات زیربنایی شامل آب و برق، راه، مخابرات و آماده سازی اراضی مربوط به طرحها و پیگیری تامین اعتبارات مورد نیاز، لازمه هماهنگی بین دستگاههای اجرایی در راستای تسهیل و تسریع در اجرای این طرح است.

جوانرود آماده استقبال از مهمانان نوروزی است

فرماندار جوانرود از آمادگی این شهرستان برای استقبال از مهمانان نوروزی خبر داد و گفت: تمهیدات لازم برای میزبانی شایسته از هموطنان در ایام نوروز در این شهرستان اتخاذ شده است.

مصطفی عظیمی در نشست ستاد تسهیلات نوروزی افزود: اکنون هفت کمیته تبلیغات و نمایشگاه، اطلاع رسانی، فرهنگی، امنیتی، اسکان، بهداشت و حوادث در شهرستان جوانرود تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به موقعیت ویژه و شرایط خاصی که از لحاظ سیاحتی و گردشگری در این شهرستان وجود دارد پیش بینی می شود که آمار مسافران نوروزی امسال 20 درصد افزایش یابد.

عظیمی اظهار داشت: 15 مدرسه با ظرفیت 142 کلاس برای اسکان مسافران در نظر گرفته شده است.

676 میلیون ریال اعتبار صرف طرحهای منابع طبیعی روانسر شد

فرماندار روانسر نیز گفت: برای اجرای پنج طرح در حوزه منابع طبیعی این شهرستان یک میلیارد و 676 میلیون ریال اعتبار در سالجاری اختصاص یافته که این طرحها 80 درصد پیشرفت دارد.

جلال صفری افزود: این اعتبار برای اجرای طرحهای جنگل کاری و توسعه درختکاری، پیشگیری و مهار سیل، حفاظت و حمایت از جنگلها و مراتع، مراقبت و نگهداری جنگلکاری و بهبود و اصلاح مراتع شهرستان هزینه می شود.

فرماندار روانسر در پایان گفت: برای انجام دو طرح آبخیزداری نیز در روستای تازه آباد سریاس و حوزه شهری خراجیان سه میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار تخصیص داده شده است

برگزاری جشنواره استانی هنرهای تجسمی ترنم حضور درگیلانغرب

جشنواره استانی هنرهای تجسمی ترنم حضور با موضوع نماز با معرفی برگزیدگان جشنواره به کار خود پایان داد

نخستین جشنواره نخستین جشنواره استانی ترنم حضور با موضوع نماز، در محل سالن اجتماعات شهرستان گیلانغرب برگزار شد .

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلانغرب گفت: هدف از برگزاری این جشنواره ترویج فرهنگ نماز در جامعه و نزدیکی بیشتر مردم به خداوند سبحان و اجرای دستورات قرآن و اسلام بوده است.

لطف الله باوند پور افزود: 120 اثر در بخش های گرافیک، نقاشی و عکاسی با موضوع نماز به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود که پس از بررسی های مقدماتی و نهایی 23 اثر برتر از شهرستان های کرمانشاه، گیلانغرب، قصرشیرین، سرپل ذهاب، سنقر، اسلام آباد غرب و جوانرود در بخش های سه گانه انتخاب و به نفرات برگزیده نیز جوایزی اهدا شد.

توزیع 320 تن سیب و پرتقال در شهرستان های غربی کرمانشاه



توزیع 320 تن سیب و پرتقال بمنظور تامین میوه شب عید شهروندان و با هدف تنظیم بازار در شهرستانهای قصرشیرین، گیلانغرب و سرپلذهاب در غرب استان کرمانشاه توزیع می شود.





ادارات صنعت، معدن و تجارت این شهرستانها برای این ایام در مجموع 150 تن سیب و پرتقال شامل 100 تن پرتقال و 50 تن سیب در گیلانغرب، 120تن میوه شامل 70 تن پرتقال و 50 تن سیب در سرپلذهاب و 50 تن میوه شامل 30 تن پرتقال و 20 تن سیب به قیمت مصوب و کمتر از نرخ بازار در میان مردم توزیع می کنند.

در راستای اجرای هرچه مطلوب تر برنامه‌های تنظیم بازار، این میوه ها که بمنظور تعدیل قیمت ها با قیمتی مناسب از امروز در مراکز فروش سطح شهر براساس هر کیلو سیب قرمز و زرد 15 هزار ریال و پرتقال 12 هزار ریال توزیع می شود.

برگزاری نشست ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر پاوه

ترویج و اشاعه تذکر لسانی فریضه امر به معروف و نهی از منکر در ایام تعطیلات نوروز در نشست ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر شهرستان پاوه مورد تأکید قرار گرفت.

امام جمعه پاوه اتخاذ تدابیر لازم برای رعایت برنامه های چهارشنبه آخر سال و ساعت تحویل سال جدید را برای حفظ آرامش و آسایش مردم مورد تأکید قرار داد.

ماموستا ملا قادر قادری ضمن اظهار نگرانی از افزایش قیمت کالاها در شهرستان، خواستار نظارت هرچه بیشتر بر بازار و برخورد با گرانفروشان شد.

در ادامه تلاش برای زیباسازی شهر، ترویج و اشاعه تذکر لسانی در پارکها، فضاهای عمومی و اماکن دیدنی شهرستان در خصوص امر به معروف و نهی از منکر، تجهیزات نمازخانه ها، نصب تابلو، بنر و پلاکارد با هدف ترویج فریضه امر به معروف و نهی از منکر مصوبات این جلسه بود.

برگزاری جشنواره استانی هنرهای تجسمی در گیلانغرب

جشنواره استانی هنرهای تجسمی ترنم حضور با موضوع نماز با معرفی برگزیدگان جشنواره به کار خود پایان داد.

نخستین جشنواره نخستین جشنواره استانی ترنم حضور با موضوع نماز صبح امروز در محل سالن اجتماعات شهرستان گیلانغرب برگزار شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلانغرب در این مراسم گفت: هدف از برگزاری این جشنواره ترویج فرهنگ نماز در جامعه و نزدیکی بیشتر مردم به خداوند سبحان و اجرای دستورات قرآن و اسلام بوده است.

لطف الله باوند پور افزود: 120 اثر در بخش های گرافیک، نقاشی و عکاسی با موضوع نماز به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود که پس از بررسی های مقدماتی و نهایی 23 اثر برتر از شهرستان های کرمانشاه، گیلانغرب، قصرشیرین، سرپل ذهاب، سنقر، اسلام آباد غرب و جوانرود در بخش های سه گانه انتخاب و به نفرات برگزیده نیز جوایزی اهدا شد.