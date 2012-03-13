یادداشت تفاهم همکاری دفاعی ایران و زیمباوه امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در یادداشت تفاهم همکاری دفاعی میان وزرای دفاع ایران و زیمباوه طرفین ضمن تأکید بر تقویت و گسترش مناسبات دفاعی میان 2 کشور، جزئیات این همکاری ها را تعیین کردند.

وزیر دفاع زیمباوه در طول اقامت 4 روزه خود در تهران با رئیس جمهور، وزیر دفاع، وزیر امورخارجه، دیدار و پیرامون مسائل دو جانبه، منطقه ای و بین المللی مذاکره کردند.

وی همچنین از برخی مراکز و بخش های صنایع دفاعی وزارت دفاع جمهوی اسلامی ایران، بازدید و از نزدیک با توانمندی کشورمان در این حوزه آشنا شد.

وزیر دفاع جمهوری زیمباوه در پایان سفر خود به جمهوری اسلامی ایران با تشکر از مهمان نوازی گرم و دوستانه طرف ایرانی از وزیر دفاع کشورمان جهت انجام سفر رسمی به کشور زیمباوه دعوت کرد.