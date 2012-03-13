جدیدترین آمار روزهای سالم و ناسالم هوای تهران

به گزارش خبرنگار مهر، رسول علی اشرفی پور در آخرین جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران در سال 90 که عصر سه شنبه در استانداری تهران برگزار شد، گفت: این کارگروه کارنامه بسیار خوب و قابل قبولی در جهت کاهش آلودگی هوای استان تهران داشته است.

به گفته وی، در سال 90 تهران، از نظر آلاینده های گازی هیچ مشکلی نداشته است، البته وضعیت تهران از نظر این آلاینده ها در سال 89 نیز در شرایط مطلوبی بوده است.

اشرفی پور اظهار داشت: یکی از خطرناک ترین آلاینده های گازی در هوا گاز مونوکسید کربن است که در سال 90 هوای تهران از این نظر حتی یک روز هم در شرایط ناسالم یا بسیار ناسالم نبوده و 337 روز هوای تهران از این نظر در شرایط پاک و 21 روز در شرایط سالم بوده است.

مدیر کل محیط زیست استان تهران تصریح کرد: هوای تهران از نظر آلاینده اوزون نیز در سال 90 ، 299 روز در شرایط پاک و 59 روز در شرایط سالم بوده و تعداد روزهای ناسالم و بسیار ناسالم از نظر این آلاینده صفر بوده است.

وی افزود: در خصوص آلاینده دی اکسید نیتروژن نیز اگرچه استانداردها سختگیرانه تر شده ولی باز هم این آلاینده نسبت به سالهای قبل کاهش یافته و 52 روز هوای تهران در شرایط پاک و 332 روز در شرایط سالم قرار داشت.

اشرفی پور تصریح کرد: تعداد روزهای پاک از نظر آلاینده دی اکسید گوگرد در هوای تهران، 356 روز و تعداد روزهای سالم از نظر این آلاینده 2 روز بوده و روزهای ناسالم و بسیار ناسالم وجود نداشته است.

مدیرکل محیط زیست استان تهران گفت: از نظر ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون هوای تهران در سال 90، 64 روز در شرایط پاک، 284 روز در شرایط سالم، 7 روز در شرایط ناسالم و 3 روز در شرایط بسیار ناسالم بوده است.

به گفته وی، بیشتر روزهای ناسالم هوای تهران به علت ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون بوده که البته به دلیل وجود ذرات بخار آب در پاییز و زمستان در هوای تهران، اعداد و ارقام آنالایزرهای این آلاینده خیلی قابل اعتماد نیستند و اعداد نمی توانند شاخص درستی برای تعیین آلایندگی هوای تهران باشند.

اشرفی پور اظهار داشت: به طور کلی اقلیم تهران تحت تأثیر شرایط خشک و نیمه خشک و بادهای جنوب غرب و فلات مرکزی ایران است بنابراین حتی در بهترین شرایط نیز با توجه به شرایط اقلیم و جغرافیایی تهران نمی توان میزان گرد و غبار را به صفر رساند.

وی در پایان افزود بدون در نظر گرفتن ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون، به طور کلی در سال 90، 25 روز هوای پاک، 323 روز هوای سالم، روز هوای ناسالم و 3 روز هوای بسیار ناسالم را در تهران تجربه کردیم.