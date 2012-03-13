سید محمود شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این جشنواره هر ساله با همکاری اداره آموزش و پرورش و شهرداری بهنمیر برگزار می شد اما امسال اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان بابلسر در این جشنواره مشارکت دارد.
وی تصریح کرد: در این جشنواره شاهد چینش نمادین هفت سین و نوروزی خوانی توسط هنر جویان گروه تئاتر کانون خواهیم بود، نوروز خوانان محلی نیز به نوروز خوانی خواهند پرداخت.
وی افزود: دانش اموزان آموزشگاه های بهنمیر به رقابت در چینش هفت سین نوروز خواهند پرداخت.
دبیر جشنواره دانش آموزی هفت سین نوروزی بهنمیر افزود: از دیگر برنامه های این جشنواره اجرای سرود محلی توسط دانش اموزان، اجرای نمایش حاجی فیروز از سوی گروه تئاتر همرهان شهرستان محمود آباد به نویسندگی مهدی عاطف راد و کارگردانی حمیدرضا گل محمدی هستیم که آقایان عابد عبدی و پیمان نبی زاده در این نمایش به ایفای نقش می کنند.
شفیعی در گفتگو با مهر:
بهنمیر میزبان پنجمین جشنواره دانش آموزی هفت سین نوروز شد
بابلسر - خبرگزاری مهر: دبیر جشنواره دانش آموزی هفت سین نوروزی بهنمیر از برگزاری پنجمین جشنواره دانش آموزی هفت سین نوروز 28 اسفند ماه در این شهر خبر داد.
سید محمود شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این جشنواره هر ساله با همکاری اداره آموزش و پرورش و شهرداری بهنمیر برگزار می شد اما امسال اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان بابلسر در این جشنواره مشارکت دارد.
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