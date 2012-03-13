بهنمیر میزبان پنجمین جشنواره دانش آموزی هفت سین نوروز شد

سید محمود شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این جشنواره هر ساله با همکاری اداره آموزش و پرورش و شهرداری بهنمیر برگزار می شد اما امسال اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان بابلسر در این جشنواره مشارکت دارد.



وی تصریح کرد: در این جشنواره شاهد چینش نمادین هفت سین و نوروزی خوانی توسط هنر جویان گروه تئاتر کانون خواهیم بود، نوروز خوانان محلی نیز به نوروز خوانی خواهند پرداخت.



وی افزود: دانش اموزان آموزشگاه های بهنمیر به رقابت در چینش هفت سین نوروز خواهند پرداخت.



دبیر جشنواره دانش آموزی هفت سین نوروزی بهنمیر افزود: از دیگر برنامه های این جشنواره اجرای سرود محلی توسط دانش اموزان، اجرای نمایش حاجی فیروز از سوی گروه تئاتر همرهان شهرستان محمود آباد به نویسندگی مهدی عاطف راد و کارگردانی حمیدرضا گل محمدی هستیم که آقایان عابد عبدی و پیمان نبی زاده در این نمایش به ایفای نقش می کنند.