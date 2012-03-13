برنامه پنجم توسعه مازندران بر مبنای جهاد اقتصادی تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری جویبار با اشاره به تحریم های شکننده برای دولت و مردم ایران توسط دشمنان اظهار داشت: پس از گذشت یکسال مفهوم شعار مقام معظم رهبری که جهاد اقتصادی بوده را متوجه شدیم که به افزایش نرخ بیکاری، اشتغال، رشداقتصادی تاکید دارند.

وی برای شکل گیری جهاد اقتصادی درسطح کشور و استان افزود: دولت سرشماری 10 ساله را به پنج ساله تغییرداد به این دلیل که آمار 10 ساله آماربیات بوده و برای برنامه ریزی کشور برنامه ریزان دچار مشکل می شوند.

فرزانه، برنامه عملیاتی توسعه برای برنامه پنجم توسعه را پایه دوم برای جهاد اقتصادی عنوان کرد.

وی ازپیش بینی دولت برای اعتبار برنامه عملیاتی توسعه به میزان سه هزار و 300 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: سهم توسعه بخش کشاورزی در کشور شش هزار و600 میلیارد تومان بوده که از این میزان 205 میلیارد تومان سهم مازندران است.

وی به دستگاههای اداری تاکید کرد: پیگیر مطالبات پروژه های خود و میزان تخصیص اعلامی باشند.

به گفته فرزانه، سهم اعتبار هر شهرستان با فرمول ریاضی تعیین می شود.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران تصریح کرد: نظام بانکداری ، اداری اگر حفظ شود اختلاس سه میلیاردی تومانی در بانکها و رشوه خواری در ادارات صورت نمی گیرد.