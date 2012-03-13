وجود یک وسیله نقلیه شخصی به ازای هر نفر در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد شاعری در آخرین جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران در سال 90 که عصر سه شنبه در استانداری تهران برگزار شد، گفت: در حال حاضر حدود 4 میلیون خودروی شخصی و سه میلیون موتور سیکلت در تهران وجود دارد یعنی در حقیقت به ازای هر نفر یک وسیله نقلیه شخصی وجود دارد.

به گفته وی، طی دهه اخیر آلودگی هوا در کلانشهرها تبدیل به دغدغه اصلی دولت و مردم شده است.

شاعری اظهار داشت: اگر عملکرد 10 ساله طرح اول جامع کاهش آلودگی هوای تهران را بررسی کنیم یک موفقیت 50 درصدی را می توان برای تمام طرحها و برنامه های آن در نظر گرفت.

وی با اشاره به اینکه در زمان اجرای این طرح حدود یک میلیون خودرو و کمتر از یک میلیون موتورسیکلت در سطح تهران وجود داشت افزود: در حال حاضر مجموع خودروها و موتورسیکلت ها در تهران بیش از 7 میلیون است. فعالیت های عمرانی حدود 5 برابر شده است، جمعیت تهران از 5 میلیون نفر به نزدیک 8 میلیون نفر رسیده، بارگذاری صنعتی افزایش یافته و مصرف سوخت نیز افزایش یافته است ولی با وجود همه این مسائل اگر روند مدیریت آلودگی هوا با یک شاخص نسبت به آن سالها سنجیده شود روند رو به بهبودی داشته ایم.

وی با اشاره به اینکه سنجیدن هوای تهران با شاخص ها و روش های مختلف علمی نیست تصریح کرد: به عنوان مثال تا سال 1382 اصلا استاندارد و شاخصی برای سنجش آلودگی هوای تهران نداشتیم.

شاعری با اشاره به اینکه در حال حاضر جز 50 کشور دنیا هستیم که تولید، مصرف و حمل آزبست را ممنوع کرده ایم افزود: تمام وزرا برای جلوگیری از استفاده و ورود آزبست متفق القول هستند و ممنوعیت استفاده از آن با جدیت پیگیری می شود.

وی اظهار داشت: در تهران 80 درصد آلودگی هوا مربوط به خودرو و سوخت می شود و 20 درصد نیز به صنایع مربوط می شود که با تصویب طرح جامع کاهش آلودگی هوای هشت کلانشهر و بهبود استاندارد خودرو و سوخت و استفاده از کاتالیست و کنیستر در خودروها امیدواریم 70 تا 80 درصد آلودگی ناشی از منابع متحرک را کاهش دهیم.