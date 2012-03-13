افزایش سرانه فضای ورزشی مازنیها ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پریچهره عصر سه شنبه در پنجمین جلسه شورای اداری ورزش و جوانان مازندران در اردوگاه شهدای دانش آموزی بادله ‌اظهار داشت: کسب سهمیه های مسابقات معتبر المپیک لندن توسط ورزشکاران مازندرانی بیانگر فراهم شدن شرایط مناسب انجام حرفه ای ورزش بوده که ادامه این روند می تواند زمینه کسب مدال های رنگارنگ را فراهم کند.

وی افزود: بهره برداری زودهنگام و پیش از موعد پروژهای ورزشی موجب شد، سرانه فضای هر شهروند مازندرانی فراتر از برنامه ریزی ها باشد و زمینه را برای حرفه ای تر شدن ورزشکاران مستعد و با انگیزه استان فراهم کند.

پریچهره به برنامه بلند مدت اداره کل ورزش و جوانان مازندران در افتخار آفرینی ورزشکاران استان در المپیک لندن اشاره کرد و گفت: پس از پایان رقابتهای آسیایی گوانگ جو چین، 82 ورزشکار مستعد مازندرانی که قابلیت کسب سهمیه المپیک لندن را داشتند شناسایی و با انجام حمایت های لازم، شرایط برای رسیدن به افتخار توسط این ورزشکاران فراهم شد.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران این استان را دارای ظرفیت های بالقوه فراوانی در زمینه های فناوری و علوم مختلف دانست و گفت: به توانایی جوانان مازندرانی برای ساختن فردای بهتر این استان ایمان داریم.

پریچهره بر گسترش فعالیت سازمان های مردم نهاد در مازندران تاکید کرد و گفت: فعالیت های این سازمان ها می تواند بخش زیادی از مشکلات موجود در جامعه را که برطرف شدن آن نیازمند مشارکت بالای جوانان است برطرف کند.

فرماندار میاندرود گفت: جوانان میاندرودی استعدادهای فراوان خود را در رشته های مختلف ورزشی ثابت کرده و در صورت توجه بیشتر به آنان، می توانیم شاهد درخشش این ورشکاران در رقابت های معتبر باشیم.

علی رجبی گفت: با تداوم حمایت های اداره کل ورزش و جوانان مازندران در این شهرستان تازه تاسیس، آینده درخشانی در انتظار جوانان با انگیزه ومستعد این شهرستان خواهد بود.