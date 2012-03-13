بازرسی خطوط گاز ترش شرکت پالایش فجر جم انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی موسویان‌فرد عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دلیل حساسیت خطوط گاز ترش و پتانسیل بالای خوردگی و ترک این خطوط لوله، بازرسی‌ها باید به روشی انجام گیرد که اطلاعات جامعی از وضعیت تمام خط لوله را مشخص کند.

وی ادامه داد: اقدامات بسیار مهمی برای توسعه این پالایشگاه صورت گرفته است و در سال های اخیر شاهد پیشرفت قابل توجهی در این پالایشگاه هستیم. این پالایشگاه بیش از 27 درصد گاز کشور را تولید می‌کند.

رئیس بازرسی فنی شرکت پالایش گاز فجر جم اضافه کرد: بازرسی خطوط گاز ترش در شرکت پالایش گاز فجر جم انجام شده است. در کل روش‌های معمول بازرسی خطوط لوله در واحدهای فرآیندی ضخامت‌سنجی، تست آلتراسونیک و بازرسی چشمی است.

وی افزود: با توجه به اینکه در این روش‌ها وضعیت خوردگی لوله به صورت موضعی تعیین می‌شود، کارشناسان این شرکت به فکر استفاده از روش نوین در تعیین دقیق وضعیت خوردگی لوله‌ها افتادند.

موسویان فرد با اشاره به حساسیت خطوط گاز ترش و پتانسیل بالای خوردگی و ترک این خطوط لوله ادامه داد: بازرسی‌ها باید به روشی انجام گیرد که اطلاعات جامعی از وضعیت تمام خط لوله را مشخص کند.

وی به معرفی این روش‌ها پرداخت و اظهار داشت: روش corrosion Mapping یکی از روش‌های نوین بازرسی لوله‌های فرآیندی است به دو صورت اتوماتیک و دستی انجام می‌شود.

رئیس بازرسی فنی شرکت پالایش گاز فجر جم به بیان خصوصیات و ویژگی‌های این روش پرداخت و افزود: پردازش داده‌ها از مزیت‌های این روش نسبت به روش آلتراسونیک معمولی است که در آن اطلاعات سطح لوله اسکن شده و در نرم‌افزار پردازش می‌شود و توسط اپراتور قابل ثبت، تفسیر و مستند‌سازی است.

وی اضافه کرد: این روش در حال حاضر بر روی خطوط لوله گاز ترش ورودی فازهای نار و کنگان در حال انجام است و حدود 600 متر مربع از این خطوط اسکن شده‌ است.