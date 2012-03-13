160 مدرسه برای اسکان مسافران نوروزی در کهگیلویه و بویراحمد آماده شد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد عصر سه شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان افزود: آموزش و پرورش در همه صحنه های حضوری پررنگ دارد و در تعطیلات نوروزی هم خود را برای استقبال گرم و صمیمی از مهمانان نوروزی آماده کرده است.

وی اظهار داشت: با تدابیری که از سوی مسئولین این نهاد اندیشیده شده است، هیچ مشکلی در خصوص اسکان مسافران نوروزی وجود ندارد.

وی بیان کرد: نیروهای متعهد، کارآمد، با تجربه، با صداقت و وفادار آموزش و پرورش در انتخابات هم نقش مهمی ایفا کردند و به فرمان رهبری لبیک گفتند.

نیکزاد بر توجه ویژه به آموزش و پرورش تاکید کرد و اظهار داشت: توجه به آموزش و پرورش توجه به همه شاخص‌های جامعه یعنی توسعه نیروی انسانی، مسائل فرهنگی‌، عرصه‌های علم و دانش است.

وی همچنین تصریح کرد: امروز تعلیم و تربیت در نظام دینی ما بر خواسته از مبانی الهی و توجه به ارزش‌های انسانی، توسعه و ترقی در همه ابعاد است و براین اساس باید توجه بیشتری به آموزش و پرورش معطوف شود.

استاندار، کمک به آموزش و پرورش در تحقق اهداف آن را ضروری عنوان کرد و گفت: امور آموزش و پرورش متعلق به همه است و مدیران و دستگاه های اجرایی نباید در همکاری و کمک به آموزش پرورش محدویتی ایجاد کنند.

نیکزاد تاکید کرد: برای تجهیز رایانه‌ای و هوشمند کردن کلاس‌های درس همه دستگاه‌های اجرایی استان باید به کمک آموزش و پرورش بیایند.