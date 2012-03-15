ناآرامی ها چگونه آغاز شد/جزئیات قتل عام هولناک شیعیان توسط سلفی ها

دیدار با سران قبایل ، خانواده شهدای حی الزهراء و شیعیان رانده شده شهر حمص بخشی از برنامه سفر هیئت رسانه ای جمهوری اسلامی ایران به دمشق بود.



سران قبایل در این دیدار ثابت کردند که شناخت بسیار خوبی از مسائل جهانی، منطقه ای و داخلی واهمیت مناسبات ایران و سوریه دارند.



شاهزاده "جمال منیزل بنی ربیعه "رهبر قبیله بنی ربیعه به دلیل جایگاه مهمی که به عنوان شیخ المشایخ قبایل بلاد شام دارد، به نمایندگی از سوی سایر شیوخ قبایل طی سخنانی به تجزیه و تحلیل رخدادهای سوریه پرداخت وآمادگی قبایل شامات را برای دفاع از دولت بشار اسد اعلام کرد.



شیخ جمال منیزل به نقش مهم و راهبردی جمهوری اسلامی ایران در تغییر معادلات سیاسی و امنیتی منطقه به سود ملتهای اسلامی وعربی اشاره کرد واز همسویی برخی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس با آمریکا و اسرائیل ابراز تاسف کرد.



حدود 30 رئیس قبیله که مجموعا 60 درصد از جمعیت سوریه را تشکیل می دهند، در این دیدار سه ساعته جانبداری خود را از دولت سوریه ابراز داشتند .



شیخ قصی الویسی رئیس قبیله الویسات، شیخ مصطفی النوری النعیمی رهبر قبیله النعیمی، شیخ دحام ابراهیم ابومیزر رهبر قبیله البکاره، شیخ فرج ناصر العلیوی رهبر قبیله البومسره، شیخ علی مخلف النعیمی یکی از رهبران قبیله بزرگ النعیمات، شیخ جوهر الحلو رهبر قبیله عدوان، شیخ محمد سعید الحمدانی رهبر قبیله بنی حمدان، شیخ محمد خیر النادر رهبر قبیله السادات و شیخ فوزی الشرع رهبر قبایل درعا دراین دیدار از نقش تخریبی عربستان، قطر و ترکیه در بحران سوریه به شدت انتقاد کردند و مخالفت خود را با دخالت کشورهای خارجی در مسائل داخلی سوریه ابراز داشتند.

تمام شیوخ به جز شیخ صالح الدللی النعیمی لباس محلی بر تن داشتند، اما برخی شیوخ از روی نوشته، مطالب خود را بازگو می کردند که همه شیوخ از موضعگیری قاطعانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص رخدادهای سوریه تشکر کردند.



شیخ محد خیر النادر در سخنان خود به خدمات متقابل ایرانیان به اسلام اشاره و تاکید کرد پیروزی مسلمانان در صدر اسلام در جنگ خندق مرهون تدبیر سلمان فارسی صحابه ایرانی حضرت رسول اکرم"ص" بود.



ظاهرا شیخ صالح النعیمی که ریاست تجمع قبایل سوریه را به عهده دارد یک سرهنگ سازمان امنیت سوریه است که حدود 45 سال سن دارد و این تجمع را در پشتیبانی از دولت بشار اسد تشکیل داده تا از نیروهای مردمی برای مقابله با تروریستهای سلفی استفاده کند.



شیخ محمد سعید الحمدانی در حاشیه این دیدار به هیئت ایرانی به طور خصوصی گفت که او رهبر قبیله بنی حمدان است که اتباع این قبیله عمدتا شیعه هستند، اما از ترس سلفی ها جرات برگزاری مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورا را ندارند.



او تاکید کرد با اینکه اکنون نظام علوی سوریه پا برجا و قدرتمند است، اما در عین حال سلفی ها به شدت شیعیان را مورد اذیت و آزار قرار می دهند و اگر اوضاع سوریه دگرگون شود، قطعا این سلفی ها بی رحمانه به کشتار شیعیان و علوی ها خواهند پرداخت .



جنایات هولناک سلفی ها در منطقه شیعه نشین

شیخ قبیله بنی حمدان اعلام کرد که به زودی برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی و ارائه گزارشی از اوضاع دردناک شیعیان سوریه عازم تهران خواهد شد.



دیدار با شیعیان حی الزهراء حمص یکی از تاثرانگیزترین بخش سفر هیئت رسانه ای ایران به دمشق بود.



حی الزهراء که به نام مبارک حضرت فاطمه زهراء سلام الله علیها نامگذاراری شده، صدها سال محل حضور شیعیان شهر حمص است .



خرابی های شهر درعا نتیجه اقدامات خرابکارانه گروههای مسلح

شیعیان این شهر که در فاصله 150 کیلومتری شمال دمشق قرار دارد هر سال مراسم خاص تاسوعا و عاشورا را با شکوه فراوان برگزار می کنند .



با آغاز بحران داخلی سوریه سلفی های جنایتکار به منطقه شیعه نشین حی الزهراء حمله کردند و جنایاتی در حق شیعیان مرتکب شدند که مغولها نکرده بودند.



بیش از 280 زن و کودک را سر بریدند

بیش از 280 زن و کودک را در برابر چشمان خانواده های آنان سر بریدند و حسینیه ها و مساجد شیعیان را به آتش کشیدند.



3500 خانواده شیعه از ترس حملات شبانه سلفی ها و وهابی ها ناچار شدند شهر حمص را ترک کنند و در اطراف زینبیه دمشق اسکان یابند.



با اینکه این خانواده ها نوعا مستضعف هستند وهیچگونه حمایتی از سوی حزب بعث سوریه نمی شوند، اما سلفی ها به دلیل کینه و دشمنی که نسبت به ایرانیان و شیعیان دارند، شماری از این خانواده ها را قتل عام کردند.



پیر مردی حدود 75 ساله از اهالی حی الزهراء"س" در حالی که به شدت می گریست شرح داد که چگونه سلفی ها 9 نفر از فرزندان و نوه هایش را در برابر چشمانش سر بریدند که مشاهده تصاویر فرزندان و نوه های این پیرمرد شیعه سوری هیئت رسانه ای ایران را به شدت متاثر ومنقلب کرد.

محمد خالد الهنوس استاندار درعا

سفر به مناطق ناآرام در درعا

سفر به مناطق جنگی درعا و خربه غزال بخشی از برنامه کاری هیئت ایرانی را تشکیل داد.



مینی بوس حامل هیئت در مسیر خود، آثار خرابی های ناشی از درگیریها در شهر خربه غزال را مشاهد کردند.



هیئت رسانه ای ایران در استانداری درعا با محمد خالد الهنوس استاندار درعا که یک سر لشکر بازنشسته ارتش است دیدار و گفتگو کرد.



استان درعا حدود یک میلیون و230 هزار نفر جمعیت و370 کیلومتر مربع مساحت دارد ودر فاصله 85 کیلومتری جنوب دمشق و در مرز مشترک سوریه و اردن قرار دارد.



درگیری ها اساسا از شهردرعا آغاز شد، اما بر اثر بی تدبیری فیصل کلثوم استاندار سابق و عاطف نجیب رئیس سازمان امنیت این درگیری ها به سرعت گسترش پیدا کرد.

زندگی عادی و آرام در شهر درعا که ناآرامی ها از آن آغاز شده بود

مجموعه این حوادث که می شد با هزینه کمتری آن را جمع کرد، متاسفانه به دلیل بی تدبیری استاندار و رئیس سازان امنیت که هر دو اتفاقا از نزدیکان بشار اسد رئیس جمهوی سوریه هستند به یک بحران ملی تبدیل شد.



درگیریها از 15 مارس با حمله به مقر حزب بعث، مرکز رادیو و تلویزیون، مرکز پلیس و کاخ دادگستری و به آتش کشیدن این مراکز آغاز می شود که در جریان آن 25 نفر کشته و بیش از یکصد نفر زخمی می شوند.



پس از این حوادث خونین بود که بشار اسد استاندار و رئیس سازمان امنیت را بر کنار و"محمد خالد الهنوس "را به عنوان استاندار جدید درعا معرفی می کند.

دیدار با سران عشایر سوری

محمد خالد الهنوس در اوج درگیری ها وارد درعا می شود و50 نفر از سران قبایل و معتمدین شهر را برای دیدار با بشار اسد به دمشق می برد که در این دیداررئیس جمهوری سوریه مطالبات سران قبایل را مشروع و قابل قبول توصیف می کند.



با این حال سلفی ها و وهابی ها و گروه های تروریستی وارد عمل می شوند و درگیری ها را در شهردرعا و سایر شهرهای سوریه مانند ادلب، حماه وحمص تشدید می کنند.



در شهردرعا، استاندار جزئیات حوادث را برای هیئت رسانه ای جمهوری اسلامی ایران شرح می دهد و تاکید می کند که شهر اکنون به طور کامل در اختیار نیروهای دولتی قرار دارد.



اعضای هیئت رسانه ای ایران از تمام مراکز دولتی که مورد حمله قرار گرفته بود، فیلم وعکس تهیه کرده بودند .



جالب اینجاست در جریان شورش در شهر درعا، برخی از مجرمان و قاچاقچیان که دردادگستری دارای پرونده جنایی هستند از فرصت استفاده می کنند و بایگانی پرونده ها را به آتش می کشند!.



"حسن هانی زاده خبرنگار اعزامی مهر به سوریه"