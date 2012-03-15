به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، برترین سایت ها و روابط عمومی های فدراسیون ها و مجموعه های ورزشی نیمه دوم سال 90 روز چهارشنبه در سالن همایش های هتل المپیک با حضور محمد حسین انصاری فرد مدیر کل روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان و عاصمی مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان معرفی شدند.

پس از بررسی شش ماهه دوم سال 1390 توسط کارشناسان کارگروه روابط عمومی های وزارت ورزش و جوانان، در بخش سایت؛ فدراسیونهای کشتی، کاراته، دوچرخه سواری، اسکیت، قایقرانی، پزشکی ورزشی، تنیس روی میز، بولینگ و بیلیارد، تیر و کمان، وزنه برداری و مجموعه ورزشی آزادی به عنوان برترین ها معرفی شدند.

همچنین در بخش روابط عمومی، فدراسیون ورزشهای همگانی، جانبازان و معلولین، شمشیر بازی، نابینایان و کم بینایان، موتور سواری و اتومبیلرانی، اسکی، بدنسازی و پرورش اندام، ووشو، فوتبال، صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان و شرکت تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی به عنوان برترین ها معرفی شدند.