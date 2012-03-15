شبکه های جدید در راه هستند/ شبکه ورزش با ویژگی های متفاوت راه اندازی می شود

عزت الله ضرغامی، رئیس سازمان صدا و سیما در حاشیه مراسم افتتاح سامانه تلویزیون دیجیتال چند مرکز درباره این فناوری در جمع خبرنگاران گفت: تکمیل سیگنال رسانی دیجیتال همه مراکز استان های کشور با این فرآیند با سفر مقام معظم رهبری به استان قم شروع شد. با همکاری دست اندرکاران و تلاش شبانه روزی سازمان صدا و سیما، هر استانی در نوبت اتصال دیجیتال قرار گرفت.

وی ادامه داد: بسیاری از این فرستنده ها در داخل کشور ساخته می شود و ما در این باره به خودکفایی رسیده ایم، حتی به لحاظ کیفی می توانیم صادرات هم به دنیا داشته باشیم. کار بسیار مهمی است. در حال حاضر پیشرفته ترین سیستم سیگنال رسانی را داریم. البته این نوع سیستم در کشورهای محدودی است، چرا که به لحاظ فناوری پیچیدگی هایش زیاد است. در مجموع پروژه بزرگی بود.

رئیس سازمان صدا و سیما یادآور شد: در اقصی نقاط دنیا و در کشورهای صنعتی و پیشرفته سالیان زیاد فرهنگ سازی می کنند تا سیستم آنالوگ را به دیجیتال می کنند. خوشبختانه به لحاظ فرهنگ سازی و استفاده درست در کشور ما به سرعت انجام شد. البته در حال حاضر سیستم آنالوگ را داریم و قطع نمی کنیم. گرچه در برخی استان ها سیستم های دیجیتال کامل برقرار است، اما سیستم آنالوگ به صورت موازی در کنار دیجیتال داریم. به مرور زمان آنالوگ باید قطع شود.

ضرغامی با اشاره به اینکه این اقدام نشات گرفته از یک حرکت جهاد گونه است، گفت: این حرکت جهادگونه را در سال جهاد اقتصادی انجام دادیم. امروز با افتتاح این سامانه در مراکز مازندران، گلستان، خراسان شمالی، کیش و آبادان، سیستم دیجیتال استانی ما تکمیل شد. با سرمایه گذاری بیشتر در شهرها و روستاها را این سیستم را تکمیل می کنیم. در حال حاضر پوشش 60 درصد با بسترسازی خوب صورت گرفته است.

وی ادامه داد: امروز جمهوری اسلامی ایران از یکی از بزرگترین پروژه های ملی موفق شده است. جنگ نرم حرف اول را می زند. جمهوری اسلامی ایران به لحاظ تعداد شبکه ها، کیفیت و فناوری پیشرفته وضعیت خوبی دارد و مردم ما نشان دادند که بیش از هر شبکه دیگری به شبکه های داخلی اعتماد دارند. بخشی از مردم هم که دسترسی به شبکه های دیگر را دارند باز هم به شبکه های داخلی اعتماد دارند.

ضرغامی اشاره کرد: طبق نظرسنجی ما کسانی که شبکه های ماهواره ای را می بینند، درصد بالایی از آنها اعلام کرده اند که ما به این شبکه ها اعتماد نداریم و اعتماد ما به شبکه های جمهوری اسلامی ایران است. علت آن اتفاقاتی است که در کشور افتاد. راهپیمایی پر شور مردم در 22 بهمن و خلق روز باشکوه 12 اسفند ماه نشان داده شد که مردم با شبکه های داخلی زندگی می کنند و همپای آنها جلو می آیند. امسال دوستان ما با نوآوری که داشتند، توانستند مردم را همراهی کنند.

رئیس رسانه ملی افزود: در این شرایط خاص یکی از استثنایی ترین انتخابات را به لحاظ حضور مردم داشتیم و این حضور را در شبکه های مختلف نشان دادیم. مردم با تحلیل های درست در انتخابات شرکت کردند و این نشان می دهد رسانه ملی در انجام وظایف خودش موفق بوده است و این ارتباط و اعتماد متقابل میان مردم و رسانه ملی ایجاد شده است.

وی درباره برنامه سال 91 سازمان صدا و سیما گفت: گسترش کمی ادامه خواهد یافت و شبکه های جدید در راه است. بسترسازی خوب آن انجام شده است. با تلاش معاونت توسعه سازمان امکان بهره برداری از هشت شبکه دیگر فراهم می شود. در حال حاضر سازمان روی محتوای این شبکه ها کار می کند تا این شبکه ها افتتاح شود.

ضرغامی یادآور شد: شبکه های رادیویی هم تنوع بالایی دارند. نوآوری در شبکه های مجازی هم است و مکمل شبکه های اصلی است و در فضای سایبری کشور خواهد بود تا هر زمان که خواستند برنامه را انتخاب کنند. بعد از بحث کمی، بحث کیفی به عنوان یک کار جدی در سازمان صدا و سیما محسوب می شود.

رئیس سازمان صدا و سیما در پایان گفت: کیفیت شامل حال تصویر خواهد بود. برای شبکه ورزش سیستم اچ دی استفاده می شود. این شبکه متفاوت است، چون تجهیزات و امکانات آن اچ دی است. در حال حاضر به صورت آزمایشی مسئولان سازمان مشغول بررسی این شبکه هستند تا بعد از بر طرف شدن اشکالات این شبکه با کیفیت بالا افتتاح شود.