توقیف ۳۵ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در سلسله

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامران حسنوند عصر امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت در راستای اجرای طرح‌های آرامش و امنیت در شهر و مطالبات مردمی در برخورد با هنجارشکنان، طرح ضربتی امنیت محله‌محور باهدف افزایش ضریب امنیتی و ایجاد فضای امن برای شهروندان برخورد با راکبان خودرو و موتورسیکلت‌های متخلف به مرحله اجرا در آمد.

وی افزود: در اجرای این طرح تعداد ۲۵ دستگاه موتورسیکلت و ۱۰ دستگاه خودرو متخلف به علت عدم نصب پلاک، آلودگی صوتی، پلاک مخدوش، حرکات نمایشی و عدم ارائه گواهینامه و مدارک مربوطه و عدم استفاده از کلاه ایمنی توقیف و روانه پارکینگ شدند.

فرمانده انتظامی سلسله، گفت: این طرح‌ها به‌صورت مستمر در دستور کار مأموران انتظامی قرار دارند.