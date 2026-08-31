دستگیری ۱۸ سارق و کشف ۱۲۰۰ میلیارد ریال اموال مسروقه در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر عصر امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: پلیس لرستان با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی، شناسایی و انهدام باندهای حرفه‌ای سرقت را با جدیت در دستور کار قرار داده و بار دیگر ثابت کرد هیچ نقطه‌ای برای مجرمان در استان امن نخواهد بود.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی پس از انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی و تخصصی، چهار باند سارقان مسلح و به عنف را که در زمینه سرقت منزل، احشام و سرقت‌های جاده‌ای فعالیت داشتند، شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی لرستان، تصریح کرد: در چند عملیات هم‌زمان و غافلگیرکننده در لرستان و برخی کلان‌شهرهای کشور، ۱۸ نفر از اعضای این باندها دستگیر شدند که تعدادی از آنها دارای سوابق متعدد سرقت هستند.

سردار هاشمی‌فر، ادامه داد: اعضای باند سارقان مسلح منزل تاکنون به ۵۲ فقره سرقت اعتراف کرده و ۱۱۸ قلم مال مسروقه به ارزش بیش از ۸۲۰ میلیارد ریال از آنها کشف و توقیف شده است. همچنین مال‌خر اموال مسروقه نیز دستگیر شد.

وی تصریح کرد: در جریان انهدام دو باند سارقان احشام و جاده‌ای نیز ۱۳ نفر دستگیر و متهمان به ۳۷ فقره سرقت احشام اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی لرستان از کشف شش قبضه سلاح جنگی شامل کلاشینکف و کلت به همراه مقادیری فشنگ خبر داد و گفت: همچنین ۴۸ رأس احشام مسروقه به ارزش بیش از ۳۲۰ میلیارد ریال کشف و پس از طی مراحل قانونی به مال‌باختگان بازگردانده شد.

سردار هاشمی‌فر، افزود: هفت‌دستگاه خودرو مورداستفاده سارقان نیز توقیف و تحقیقات برای شناسایی سایر جرائم ارتکابی و کشف اموال مسروقه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه ارزش مجموع اموال مکشوفه از این چهار باند بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تأکید کرد: برخورد با سارقان مسلح و مجرمان حرفه‌ای با قاطعیت ادامه خواهد داشت و پلیس اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش مردم توسط مجرمان و هنجارشکنان خدشه‌دار شود.