جام بیست و پنجم به شاگردان مظلومی رسید/ ششمین قهرمانی استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال بیست و پنجمین دوره رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور از ساعت 15 امروز پنجشنبه بین تیم های استقلال تهران و شاهین بوشهر در ورزشگاه حافظیه شیراز آغاز شد که دو تیم در پایان 120 دقیقه به تساوی بدون گل رضایت دادند اما در ضربات پنالتی استقلال با نتیجه 4 بر یک حریف خود را شکست داد و قهرمان شد.

در این دیدار که به قضاوت علیرضا فغانی و در حضور بیش از 15 هزار تماشاگر برگزار شد، دو تیم در پایان نیمه اول فوتبال زیبایی را به نمایش نگذاشتند به گونه ای که دروازه ها کمتر تهدید شد و بازی بیشتر در میانه های میدان در جریان بود. با این حال شاهین بوشهر در دقیقه 13 می توانست به گل برسد که ضربه مهاجم شاهین به تیر دروازه استقلال برخورد کرد.

در حالی که همه منتظر بودند تا در نیمه دوم فوتبال زیبا و جذابتری را از شاهین و استقلال شاهد باشند اما روند کسل کننده نیمه اول ادامه داشت و این دو تیم به تعداد انگشتان یک دست هم روی دروازه یکدیگر خطرساز نشدند تا 90 دقیقه قانونی این دیدار با تساوی بدون گل به پایان برسد و کار به وقت های اضافه کشیده شود. در دو وقت اضافه هم استقلال و شاهین نتوانستند گلی به ثمر برسانند تا کار به ضربات پنالتی کشیده شود.