به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که پیش از این ترکیب تیم تکواندو نوجوانان کشورمان در هشت وزن مشخص شده بود، صبح فردا در خانه تکواندو سه دیدار انتخابی در اوزان سبک برگزار می شود تا یک نفر با رقابتهای جهانی وداع کرده و دو نفر جواز حضور در این مسابقات را کسب کنند.

عباص صادقی در وزن 45- کیلوگرم، ابوالفضل یعقوبی و محمد حسینی نیا در وزن 48- کیلوگرم در اردوی تیم ملی حضور دارند که بر اساس تصمیم کادر فنی به صورت دوره ای به رقابت خواهند پرداخت تا یک نفر حذف و دو نفر به ترکیب نهایی اضافه شود

پیش از این حضور محمد کاظمی در وزن 51- کیلوگرم، مجتبی کرامتی در وزن 55- کیلوگرم، علی مهدوی در وزن 59- کیلوگرم، دانیال صالحی مهر در وزن 63- کیلوگرم، حسین کریمی در وزن 68- کیلوگرم، صادق موسوی در وزن 73- کیلوگرم، پوریا عرفانیان در وزن 78- کیلوگرم و عارف فرشاد مهر در وزن 78+ کیلوگرم به مسابقات قهرمانی جهان قطعی شده بود.

تیم نوجوانان ایران پس از قهرمانی در رقابتهای بین المللی آلمان و بازگشت به تهران تمرینات خود را خانه تکواندو پیگیری می کند.