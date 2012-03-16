مازندران آماده پذیرایی گردشگران نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی صبح جمعه در مراسم آغاز به کار ستاد تسهیلات سفر مازندران با بیان اینکه نظر سنجی ها نباید صرفا جنبه اطلاع رسانی داشته باشد تاکید کرد: در کنار نظار سنجی از مسافران نوروزی باید آسیب شناسی شود.

ابراهیمی اظهار داشت: هلال احمر در سال گذشته موفق ترین دستگاه در ستاد تسهیلات سفر بود.

ابراهیمی تصریح کرد: بسیاری از مشکلات قابل حل هستند بعضی از موضوعات ومشکلات از نظر ما مهم نیست اما مسافران با دقت آن را دنبال می کنند.

وی تاکید کرد: نگاه ما به گردشگری نگاه سرمایه ای و اقتصادی است و کمتر نگاه خدماتی است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران اعلام کرد: نمایشگاه صنایع دستی در 100 غرفه از اول تا پانزدهم فروردین در سطح ملی در نوشهر برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه صنایع دستی نشان دهنده فرهنگ بومی مازندران است گفت:عمده نظر سنجی باید از بازدیدکنندگان نمایشگاه صنایع دستی باشد و این در غالب ستاد استانی پیگیری شود.

ابراهیمی با بیان اینکه 71 درصد خرید سوغات ازمازندران صنایع دستی وکیک و کلوچه و مرباجات است خواست: نمایشگاه مواد غذایی در حوزه فرهنگی برگزار شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران گفت:91 درصد مسافران سال گذشته در نظر سنجی ها اعلام کردند به مازندران سفر می کنند و این موقعیت بسیار خوبی برای استان مازندران است.

وی افزود: بسیج سازندگی مسئولیت طرح سالم سازی دریا را بر عهده گرفته است.

ابراهیمی تصریح کرد: مسائل فرهنگی نهایت دقت و پوشش حفظ شود تا موقعیت فرهنگی استان مغشوش و متزلزل نشود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران با بیان اینکه نباید به مسائل اعتقادی مردم بی توجهی شود تاکید کرد: وضعیت نمازخانه های بین راهی و رستوران ها باید بررسی شود.



