به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری، ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته میناب ، با محوریت پیام مقام معظم رهبری در آستانه سال تحصیلی جدید و تحلیل تحولات سیاسی منطقه، بر ضرورت مجهز شدن نسل جوان به دانش و تقوا تأکید کرد.



وی همچنین با اشاره به لفاظی‌های اخیر مقامات آمریکایی، هشدار داد که کوچک‌ترین تعرض به خاک ایران، با پاسخی بی‌سابقه روبه‌رو خواهد شد.



نقشه راه پیروزی؛ علم، تقوا و ادامه راه شهدا



ذاکری در بخش نخست خطبه‌ها، با استناد به پیام مقام معظم رهبری به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، این مناسبت را فرصتی برای تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها و فرصت‌ها به پیروزی خواند.



وی اظهار داشت: آغاز سال تحصیلی نویدبخش نشاط و حرکت پرشتاب ملت به سوی آینده‌ای روشن است؛ اما دانش‌آموزان و دانشجویان امروز باید بدانند که مسئولیت سنگینی بر دوش دارند.



وی افزود: مسئولیت نسل امروز، مجهز شدن به دانایی و توانایی برای شکستن مرزهای دانش و فتح قله‌های پیشرفته‌ساز است.



خطیب جمعه میناب گفت: اندوه فقدان شهدا نباید به رکود و انفعال منجر شود، بلکه باید به انگیزه‌ای برای پیشرفت و تقویت جبهه حق تبدیل گردد. راه پیروزی در این نبرد تاریخی، تنها از مسیر ادامه راه شهدا با ابزار علم، تقوا و آگاهی می‌گذرد.



طنین اقتدار ایران در تریبون سازمان ملل



امام جمعه میناب در ادامه خطبه های خود، سخنرانی اخیر رئیس‌جمهور ایران در سازمان ملل متحد را نمادی از وحدت ایرانیان در برابر دشمنان توصیف کرد. و بیان داشت : دکتر پزشکیان در سخنرانی خود، عقل و حماسه را در هم آمیخت و ندای بلند ملت ایران را به گوش جهانیان رساند. او با شجاعت تمام اعلام کرد که ملت ایران از جنگ نمی‌ترسد و در برابر قلدرها سر خم نمی‌کند.



ذاکری با قدردانی از این موضع‌گیری صریح، تأکید کرد: پیام رئیس‌جمهور روشن بود؛ ما شهدای مظلوم خود را فراموش نمی‌کنیم و هر متجاوزی را پشیمان خواهیم کرد.



هشدار به دشمنان: تله تفاهم با ترامپ و پاسخ به لفاظی‌ها



ذاکری در تحلیل تحولات سیاسی و رفتارهای آمریکا، نسبت به لفاظی‌های اخیر رئیس‌جمهور آمریکا در مورد ایران هشدار داد و آن را ناشی از فشار داخلی و بحران انرژی در ایالات متحده دانست.



وی اظهار داشت: دشمنان باید بدانند تهدید جمهوری اسلامی، راهی برای تسلیم ملت شریف ایران نیست. آمریکا در آستانه انتخابات و تحت فشار شدید قیمت انرژی و نارضایتی‌های اقتصادی، به دنبال امتیازگیری است.



وی در ادامه درباره سناریوی احتمالی توافق هشدار داد: طرح تفاهم کوتاه‌مدت میان ایران و آمریکا، نه یک ابتکار برای کاهش تنش، بلکه تله‌ای برای خرید زمان توسط ترامپ است.



امام جمعه میناب تصریح کرد: آن‌ها می‌خواهند با آرام کردن بازار انرژی و کاهش قیمت سوخت، فشار انتخاباتی را مدیریت کنند و تغییرات اصلی را به پس از انتخابات موکول کنند. ما بر حذر بودن از این تله تأکید می‌کنیم.



ذاکری با خطاب قرار دادن دشمنان و کشورهای همسایه افزود: اگر دشمنان به جنگ بازگردند، ما نیز با کثرت و قدرت به میدان بازخواهیم گشت و کار آن‌ها را تمام خواهیم کرد.



وی تاکید کرد: به کشورهای همسایه هشدار می‌دهیم که با همراهی آمریکا و جلوگیری از منافع ایران، راه بازگشتی نخواهند داشت؛ کوچک‌ترین تعرض به ایران با بزرگترین ضربه پاسخ داده خواهد شد.



یاد سید مقاومت؛ الگویی برای عبور از محدودیت‌ها



ذاکری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز شهادت سید حسن نصرالله، وی را الگوی کارآمدی در اوج محدودیت‌ها دانست و گفت: سید حسن نصرالله حزب‌الله را که از یک گروه محدود، به پدیده‌ای راهبردی و الهام‌بخش برای ملت‌های آزاده بدل شود تبدیل کرده است .



خطیب جمعه میناب گفت : سید حسن نصرالله به ما آموخت که محدودیت‌ها پایان راه نیستند، بلکه میدان آزمون خلاقیت و ایمان به نصرت الهی هستند.