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۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸

علم و مهارت‌آموزی؛ راه نجات جوانان از مشاغل پرخطر در سیستان و بلوچستان

علم و مهارت‌آموزی؛ راه نجات جوانان از مشاغل پرخطر در سیستان و بلوچستان

زاهدان- جوانان و نوجوانان سیستان وبلوچستان ظرفیت‌های بزرگی برای ساختن آینده خود دارند و تقویت مسیر تحصیل، مهارت‌آموزی و کارآفرینی می‌تواند آنان را از مشاغل پرخطر و درآمدهای ناپایدار دور کند.

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: آغاز سال تحصیلی، فرصتی است تا بار دیگر ضرورت علم‌آموزی و انتخاب مسیر درست برای آینده جوانان و نوجوانان سیستان و بلوچستان مورد توجه قرار گیرد؛ استانی که با وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی، از ظرفیت بزرگی از استعدادها، نخبگان و نیروهای توانمند برخوردار است.

بخشی از این نسل، در جست‌وجوی درآمد سریع و تصور ثروتمند شدن یک‌شبه، ممکن است به سمت مشاغل کاذب و پرخطری مانند قاچاق و سوخت‌بری کشیده شود؛ مسیرهایی که علاوه بر آسیب‌های اجتماعی، جان افراد را نیز به خطر می‌اندازد و هر از گاهی خبرهایی از جان‌باختن افراد در حوادث جاده‌ای این مسیرها منتشر می‌شود.

در مقابل، علم و مهارت‌آموزی می‌تواند راهی پایدار برای ساختن آینده باشد؛ مسیری که جوانان را به فرصت‌های شغلی مناسب، درآمد آبرومندانه و جایگاه اجتماعی شایسته می‌رساند و موفقیت آنان می‌تواند مایه افتخار خانواده و جامعه باشد.

آموزش های غیرحضوری آخرین گزینه آموزش و پرورش است

علم و مهارت‌آموزی؛ راه نجات جوانان از مشاغل پرخطر در سیستان و بلوچستان

رسول صفرزایی همزمان مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: علم و دانش و کسب مهارت، بهترین راه و فرصت برای جوانان و نوجوانان با استعداد این استان است و همکاران ما در آموزش و پرورش برای تحقق آینده ای بهتر، تمام تلاش خود را می کنند.

آموزش حضوری رویکرد اصلی استان در سال تحصیلی جدید است و آموزش غیرحضوری و تعطیلی مدارس آخرین گزینه خواهد بود.

وی با اشاره به آمادگی مدارس استان برای آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: سازماندهی نیروی انسانی انجام شده و برنامه‌های کلاسی نیز تنظیم شده است.

وی افزود: کتاب‌های درسی در مناطق، شهرستان‌ها و مدارس استان توزیع شده و مدارس آمادگی لازم برای ادامه فرایند آموزش را دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان با تأکید بر سیاست آموزش حضوری در سال تحصیلی جدید تصریح کرد: رویکرد ما این است که آموزش‌ها به صورت حضوری ادامه پیدا کند.

صفرزایی خاطرنشان کرد: آموزش غیرحضوری یا تعطیلی مدارس آخرین گزینه خواهد بود و تلاش می‌کنیم با مدیریت شرایط، مدارس بتوانند آموزش دانش‌آموزان را به شکل حضوری ادامه دهند.

علم آموزی نباید صرفا با هدف دستیابی به شغل باشد

علم و مهارت‌آموزی؛ راه نجات جوانان از مشاغل پرخطر در سیستان و بلوچستان

دادخدا خدایار، مدیر بنیاد ایران‌شناسی در سیستان و بلوچستان، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کاهش علاقه برخی جوانان و نوجوانان به تحصیل افزود: متأسفانه بخشی از جوانان به دلیل جذابیت درآمد برخی مشاغل کاذب، ممکن است از مسیر تحصیل فاصله بگیرند، در حالی که علم‌آموزی ارزش ذاتی دارد و نباید تنها با هدف دستیابی به شغل مناسب دنبال شود.

خدایار ادامه داد: تحصیل علم در کنار فراهم کردن زمینه اشتغال، موجب افزایش آگاهی، تقویت شخصیت و رشد اخلاقی انسان می‌شود و می‌تواند جوانان را در انتخاب مسیر درست زندگی و آینده یاری کند.

خانواده و مدرسه در تربیت نسل آینده نقش دارند

مدیر بنیاد ایران‌شناسی سیستان و بلوچستان بیان کرد: خانواده‌ها باید انگیزه تحصیل را در فرزندان خود تقویت کنند و آنان را با نگاه به رشد شخصیت، اخلاق و توانمندی‌های انسانی به مدرسه و دانشگاه بفرستند.

وی گفت: در کنار نقش خانواده، معلمان، مربیان و استادان نیز وظیفه دارند در کنار آموزش، به پرورش و تربیت دانش‌آموزان و دانشجویان توجه کنند تا استعدادهای آنان شکوفا شده و ظرفیت‌های انسانی و اخلاقی‌شان تقویت شود.

خدایار خاطرنشان کرد: افزایش آگاهی و رشد شخصیت می‌تواند جوانان را در تصمیم‌گیری‌های درست، انتخاب شغل مناسب و حرکت در مسیر زندگی سالم یاری کند و زمینه دستیابی به کسب‌وکارهای شرافتمندانه و درآمد حلال را فراهم آورد.

وی تأکید کرد: اگر انسانیت و اخلاق در افراد رشد کند، ابعاد معنوی و مسئولیت‌پذیری آنان نیز تقویت می‌شود و از گرایش به مسیرهای نادرست و آسیب‌های اجتماعی فاصله خواهند گرفت.

امام جمعه اهل‌سنت خاش: پیشرفت کشور در گرو تقویت علم و وحدت است

علم و مهارت‌آموزی؛ راه نجات جوانان از مشاغل پرخطر در سیستان و بلوچستان

عبدالستار حسین‌زهی، امام جمعه اهل‌سنت شهر خاش، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به هم‌زمانی آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس اظهار کرد: دفاع مقدس نمادی از ایمان، همدلی و همراهی اقوام و مذاهب مختلف در دفاع از کشور است و این روحیه می‌تواند امروز نیز در مسیر توسعه و آبادانی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: همان‌گونه که وحدت و برادری در دوران دفاع مقدس زمینه‌ساز ایستادگی و عزت کشور شد، در شرایط امروز نیز پیشرفت جامعه نیازمند تقویت وحدت، امنیت و بنیان‌های علمی و اخلاقی است.

امام جمعه اهل‌سنت خاش با تأکید بر اهمیت آموزش و پرورش نسل جوان گفت: دانش‌آموزان و دانشجویان سرمایه‌های آینده کشور هستند و معلمان و استادان در کنار آموزش علمی، نقش مهمی در پرورش اخلاقی و اجتماعی آنان بر عهده دارند.

حسین‌زهی خاطرنشان کرد: توجه هم‌زمان به علم، اخلاق و روحیه همدلی می‌تواند زمینه تربیت نسلی توانمند و مسئولیت‌پذیر را فراهم کند؛ نسلی که در آینده نقش مؤثری در پیشرفت و آبادانی کشور داشته باشد.

مسیر آینده جوانان سیستان و بلوچستان نباید به درآمدهای سریع و پرخطر گره بخورد؛ استانی که سرمایه اصلی آن، نیروی انسانی، استعدادها و ظرفیت علمی جوانان و نوجوانان آن است. هدایت این ظرفیت به سمت تحصیل، مهارت‌آموزی و کارآفرینی، نیازمند همراهی خانواده‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های مسئول است.

جوانی که علم و مهارت می‌آموزد، به‌جای پذیرش خطر برای درآمدی کوتاه‌مدت، می‌تواند آینده‌ای پایدار برای خود بسازد و به شغلی با درآمد مناسب و جایگاه اجتماعی مطلوب برسد.

کد مطلب 6957970

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