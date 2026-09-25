خبرگزاری مهر- گروه استان ها: آغاز سال تحصیلی، فرصتی است تا بار دیگر ضرورت علم‌آموزی و انتخاب مسیر درست برای آینده جوانان و نوجوانان سیستان و بلوچستان مورد توجه قرار گیرد؛ استانی که با وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی، از ظرفیت بزرگی از استعدادها، نخبگان و نیروهای توانمند برخوردار است.

بخشی از این نسل، در جست‌وجوی درآمد سریع و تصور ثروتمند شدن یک‌شبه، ممکن است به سمت مشاغل کاذب و پرخطری مانند قاچاق و سوخت‌بری کشیده شود؛ مسیرهایی که علاوه بر آسیب‌های اجتماعی، جان افراد را نیز به خطر می‌اندازد و هر از گاهی خبرهایی از جان‌باختن افراد در حوادث جاده‌ای این مسیرها منتشر می‌شود.

در مقابل، علم و مهارت‌آموزی می‌تواند راهی پایدار برای ساختن آینده باشد؛ مسیری که جوانان را به فرصت‌های شغلی مناسب، درآمد آبرومندانه و جایگاه اجتماعی شایسته می‌رساند و موفقیت آنان می‌تواند مایه افتخار خانواده و جامعه باشد.

آموزش های غیرحضوری آخرین گزینه آموزش و پرورش است

رسول صفرزایی همزمان مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: علم و دانش و کسب مهارت، بهترین راه و فرصت برای جوانان و نوجوانان با استعداد این استان است و همکاران ما در آموزش و پرورش برای تحقق آینده ای بهتر، تمام تلاش خود را می کنند.

آموزش حضوری رویکرد اصلی استان در سال تحصیلی جدید است و آموزش غیرحضوری و تعطیلی مدارس آخرین گزینه خواهد بود.

وی با اشاره به آمادگی مدارس استان برای آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: سازماندهی نیروی انسانی انجام شده و برنامه‌های کلاسی نیز تنظیم شده است.

وی افزود: کتاب‌های درسی در مناطق، شهرستان‌ها و مدارس استان توزیع شده و مدارس آمادگی لازم برای ادامه فرایند آموزش را دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان با تأکید بر سیاست آموزش حضوری در سال تحصیلی جدید تصریح کرد: رویکرد ما این است که آموزش‌ها به صورت حضوری ادامه پیدا کند.

صفرزایی خاطرنشان کرد: آموزش غیرحضوری یا تعطیلی مدارس آخرین گزینه خواهد بود و تلاش می‌کنیم با مدیریت شرایط، مدارس بتوانند آموزش دانش‌آموزان را به شکل حضوری ادامه دهند.

علم آموزی نباید صرفا با هدف دستیابی به شغل باشد

دادخدا خدایار، مدیر بنیاد ایران‌شناسی در سیستان و بلوچستان، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کاهش علاقه برخی جوانان و نوجوانان به تحصیل افزود: متأسفانه بخشی از جوانان به دلیل جذابیت درآمد برخی مشاغل کاذب، ممکن است از مسیر تحصیل فاصله بگیرند، در حالی که علم‌آموزی ارزش ذاتی دارد و نباید تنها با هدف دستیابی به شغل مناسب دنبال شود.

خدایار ادامه داد: تحصیل علم در کنار فراهم کردن زمینه اشتغال، موجب افزایش آگاهی، تقویت شخصیت و رشد اخلاقی انسان می‌شود و می‌تواند جوانان را در انتخاب مسیر درست زندگی و آینده یاری کند.

خانواده و مدرسه در تربیت نسل آینده نقش دارند

مدیر بنیاد ایران‌شناسی سیستان و بلوچستان بیان کرد: خانواده‌ها باید انگیزه تحصیل را در فرزندان خود تقویت کنند و آنان را با نگاه به رشد شخصیت، اخلاق و توانمندی‌های انسانی به مدرسه و دانشگاه بفرستند.

وی گفت: در کنار نقش خانواده، معلمان، مربیان و استادان نیز وظیفه دارند در کنار آموزش، به پرورش و تربیت دانش‌آموزان و دانشجویان توجه کنند تا استعدادهای آنان شکوفا شده و ظرفیت‌های انسانی و اخلاقی‌شان تقویت شود.

خدایار خاطرنشان کرد: افزایش آگاهی و رشد شخصیت می‌تواند جوانان را در تصمیم‌گیری‌های درست، انتخاب شغل مناسب و حرکت در مسیر زندگی سالم یاری کند و زمینه دستیابی به کسب‌وکارهای شرافتمندانه و درآمد حلال را فراهم آورد.

وی تأکید کرد: اگر انسانیت و اخلاق در افراد رشد کند، ابعاد معنوی و مسئولیت‌پذیری آنان نیز تقویت می‌شود و از گرایش به مسیرهای نادرست و آسیب‌های اجتماعی فاصله خواهند گرفت.

امام جمعه اهل‌سنت خاش: پیشرفت کشور در گرو تقویت علم و وحدت است

عبدالستار حسین‌زهی، امام جمعه اهل‌سنت شهر خاش، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به هم‌زمانی آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس اظهار کرد: دفاع مقدس نمادی از ایمان، همدلی و همراهی اقوام و مذاهب مختلف در دفاع از کشور است و این روحیه می‌تواند امروز نیز در مسیر توسعه و آبادانی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: همان‌گونه که وحدت و برادری در دوران دفاع مقدس زمینه‌ساز ایستادگی و عزت کشور شد، در شرایط امروز نیز پیشرفت جامعه نیازمند تقویت وحدت، امنیت و بنیان‌های علمی و اخلاقی است.

امام جمعه اهل‌سنت خاش با تأکید بر اهمیت آموزش و پرورش نسل جوان گفت: دانش‌آموزان و دانشجویان سرمایه‌های آینده کشور هستند و معلمان و استادان در کنار آموزش علمی، نقش مهمی در پرورش اخلاقی و اجتماعی آنان بر عهده دارند.

حسین‌زهی خاطرنشان کرد: توجه هم‌زمان به علم، اخلاق و روحیه همدلی می‌تواند زمینه تربیت نسلی توانمند و مسئولیت‌پذیر را فراهم کند؛ نسلی که در آینده نقش مؤثری در پیشرفت و آبادانی کشور داشته باشد.

مسیر آینده جوانان سیستان و بلوچستان نباید به درآمدهای سریع و پرخطر گره بخورد؛ استانی که سرمایه اصلی آن، نیروی انسانی، استعدادها و ظرفیت علمی جوانان و نوجوانان آن است. هدایت این ظرفیت به سمت تحصیل، مهارت‌آموزی و کارآفرینی، نیازمند همراهی خانواده‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های مسئول است.

جوانی که علم و مهارت می‌آموزد، به‌جای پذیرش خطر برای درآمدی کوتاه‌مدت، می‌تواند آینده‌ای پایدار برای خود بسازد و به شغلی با درآمد مناسب و جایگاه اجتماعی مطلوب برسد.