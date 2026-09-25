دستگاه دیپلماسی باید باصلابت عمل کند؛مجلس درشرایط حساس کشورتعطیل نباشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید شجاعالدین ابطحی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان فریدن، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید سید حسن نصرالله اظهار کرد: دشمنان آمریکایی و صهیونیستی مرتکب حماقتی راهبردی شدند؛ آنها تصور میکردند با ترور شخصیتهای برجسته ما، مقاومت از پای در میآید، اما غافل از آن بودند که شهادت بزرگان ما نه تنها باعث تضعیف جبهه مقاومت نمیشود بلکه ریشههای دشمن را بیش از پیش برمیچیند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به سفر اخیر رئیسجمهور به نیویورک اشاره کرد و افزود: اقدام رئیسجمهور در صحن سازمان ملل و نشان دادن تصویر رهبر شهید و شهدای دانشآموز میناب، در کنار افشای جنایات آمریکا و اسرائیل، حاوی پیامی غیرتمندانه و عزتمندانه از سوی ملت ایران بود.
امام جمعه فریدن در ادامه با انتقاد از تعطیلی جلسات مجلس شورای اسلامی در برهه کنونی تصریح کرد: توقع مردم این است که دستگاه دیپلماسی کشور، همگام با ملت بصیر و نیروهای مسلح مقتدر، با صلابت و قاطعیت عمل کند. در چنین شرایط حساس منطقهای، مجلس شورای اسلامی نباید تعطیل باشد و انتظار میرود نمایندگان در صحنه تصمیمگیری حضور فعال داشته باشند.
حجتالاسلام ابطحی با اشاره به آسیبهای ناشی از دنیاطلبی خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی دردها همچون حب ریاست، علاجناپذیر است و باید مراقب بود که حبِ مقام، همچون گرگی انسان را در خود غرق نکند. غربزدگی و بیغیرتی در برابر دشمن، دردی است که طبیبی ندارد و مسئولان باید همواره با روحیه انقلابی و جهادی در مسیر خدمت و پاسداری از آرمانها گام بردارند.
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