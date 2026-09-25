امام جمعه رشت: مطالبه خروج آمریکا از منطقه باید در مذاکرات دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی در خطبههای نماز جمعه این هفته رشت با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی و پرهیز از محرمات و انجام واجبات، با اشاره به مباحث مطرحشده در هفتههای گذشته درباره شیوههای مقابله با معصیت اظهار کرد: در آموزههای دینی و فقه شیعه برای جلوگیری از گسترش گناه در جامعه، مراتب و روشهایی تعیین شده است.
وی با اشاره به مباحث مطرحشده در کتاب «تحریرالوسیله» امام خمینی(ره) افزود: در این زمینه سه مرحله برای امر به معروف و نهی از منکر مورد توجه قرار گرفته که دو مرحله نخست شامل برخورد رفتاری و گفتاری است.
امام جمعه رشت ادامه داد: اگر فرد گناهکار با روشهای رفتاری و گفتاری از ادامه معصیت دست نکشد و این روشها اثرگذار نباشد، مرحله سوم مطرح میشود که از مرحله گفتار فراتر رفته و اعمال قدرت را شامل میشود.
مرحله اعمال قدرت در نهی از منکر بر عهده حاکمیت است
فلاحتی با بیان اینکه گناه و معصیت میتواند آثار اجتماعی داشته باشد، گفت: همانگونه که در حوزه سلامت جسمی، برای جلوگیری از سرایت بیماری و حفظ سلامت جامعه تدابیری اتخاذ میشود، در حوزه مسائل معنوی و اجتماعی نیز جلوگیری از گسترش آسیبهای ناشی از گناه اهمیت دارد.
وی با اشاره به مسئولیت مدیران و متولیان فرهنگی و اجتماعی در قبال سلامت معنوی جامعه تصریح کرد: در نظام اسلامی، مسئولان و متولیان امور فرهنگی و اجتماعی در برابر آثار و پیامدهای رفتارهای آسیبزا مسئولیت دارند و باید نسبت به وظایف خود توجه داشته باشند.
امام جمعه رشت با اشاره به دیدگاه امام خمینی(ره) در «تحریرالوسیله» درباره مرحله سوم نهی از منکر بیان کرد: در این مرحله، زمانی که روشهای قبلی اثرگذار نباشد، اقدام عملی مطرح میشود؛ اما در شرایط کنونی، این مرحله مربوط به حاکمیت و مسئولان نظام است.
فلاحتی تأکید کرد: نیروهای مسلح، فراجا و دستگاه هایی که مسئولیتهای اجتماعی و انتظامی بر عهده دارند، در چارچوب قانون و وظایف خود مسئول اجرای این مرحله هستند و این مسئله به معنای ورود عموم مردم به اقدامات خودسرانه نیست.
وی افزود: باید توجه داشت که اجرای مراحل امر به معروف و نهی از منکر نیز دارای ضوابط و مراتب مشخصی است و نباید از حدود شرعی، قانونی و اخلاقی عبور کرد.
جلوگیری از وقوع منکر باید مرحلهبندی شود
امام جمعه رشت با بیان اینکه حتی در مرحله برخورد عملی نیز مراتب مختلفی وجود دارد، گفت: در گام نخست باید میان فرد و عمل منکر حائل ایجاد شود و اگر این اقدام اثرگذار نبود، متناسب با شرایط، مراحل بعدی مورد توجه قرار گیرد.
فلاحتی با تأکید بر ضرورت رعایت حدود و ضوابط در این زمینه اظهار کرد: هدف از امر به معروف و نهی از منکر، جلوگیری از گسترش معصیت و آسیبهای اجتماعی است و این موضوع باید با رعایت دقیق موازین شرعی و قانونی دنبال شود.
تقدیر از سربازان و گرامیداشت عملیات ثامنالائمه
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن روز سرباز گفت: سربازان و نیروهای حافظ امنیت، در چارچوب وظایف خود برای حراست از مرزهای کشور و امنیت جامعه تلاش میکنند و باید از خدمات آنان قدردانی کرد.
امام جمعه رشت همچنین با گرامیداشت سالروز عملیات ثامنالائمه(ع) و یاد شهدای این عملیات افزود: رزمندگان ارتش و سپاه در دوران دفاع مقدس با ایستادگی در برابر دشمن بعثی، حماسههای بزرگی را رقم زدند و یاد و نام شهدای آن دوران باید همواره زنده نگه داشته شود.
وی با اشاره به سالروز شهادت سیدحسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزبالله لبنان، نیز اظهار کرد: خون شهدای مقاومت موجب تقویت جریان مقاومت شده و یاد و نام شهید سیدحسن نصرالله به عنوان یکی از چهرههای جریان مقاومت در تاریخ منطقه ماندگار خواهد بود.
«جانشین» روایتگر بخشی از زندگی شهید املاکی است
فلاحتی در ادامه با اشاره به اکران فیلم سینمایی «جانشین» گفت: از عوامل تهیه و تولید این فیلم که زندگی و مجاهدتهای شهید حسین املاکی، از فرماندهان دوران دفاع مقدس گیلان را به تصویر کشیدهاند، قدردانی میکنم.
وی افزود: ساخت چنین آثاری میتواند موجب معرفی شخصیت و مجاهدتهای سرداران و شهدای دفاع مقدس به نسل جوان شود و امیدواریم درباره دیگر فرماندهان و شهدای گیلانی نیز آثار بیشتری تولید شود.
انتقاد امام جمعه رشت از سیاستهای آمریکا
امام جمعه رشت در بخش دیگری از خطبههای خود با اشاره به تحولات سیاسی و اقتصادی آمریکا اظهار کرد: بر اساس نظرسنجی اخیر رویترز/ایپسوس، میزان رضایت از عملکرد دونالد ترامپ در میان افکار عمومی آمریکا به ۳۲ درصد رسیده است.
فلاحتی همچنین با اشاره به افزایش قیمت سوخت در آمریکا گفت: افزایش هزینههای انرژی فشارهایی را بر اقتصاد و زندگی مردم آمریکا وارد کرده است.
رویترز نیز در گزارشهای اخیر خود اعلام کرده که میانگین قیمت بنزین در آمریکا به حدود ۴.۴۳ دلار در هر گالن رسیده و قیمت گازوئیل از ۶ دلار در هر گالن عبور کرده است.
تأکید بر مطالبه حقوق ایران در مذاکرات
امام جمعه رشت در ادامه سخنان خود با طرح دیدگاههای خود درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران باید در مذاکرات و نشستهای بینالمللی، موضوع حقوق و مطالبات خود را با جدیت دنبال کند.
وی بر پیگیری موضوع داراییهای مسدودشده ایران، مطالبه خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و توقف حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی تأکید کرد.
فلاحتی همچنین با قدردانی از سخنان رئیسجمهور در سازمان ملل اظهار کرد: انتظار میرود دولت این رویکرد را در عرصه داخلی و خارجی نیز ادامه دهد و در برابر قدرتهای استکباری با جدیت از منافع ملت ایران دفاع کند.
آرمان فلسطین به مطالبهای جهانی تبدیل شده است
امام جمعه رشت با اشاره به وضعیت فلسطین و غزه اظهار کرد: رژیم صهیونیستی با اقدامات خود نهتنها نتوانست آرمان فلسطین را از میان ملتها محو کند، بلکه مسئله فلسطین امروز در سطح جهانی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
وی با گرامیداشت روز همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی افزود: حمایت از مردم فلسطین و محکومیت کشتار غیرنظامیان باید مورد توجه ملتهای آزاده جهان قرار گیرد.
نظر شما